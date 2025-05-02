Что нужно проверить на участке перед началом дачного сезона

Рекомендациями поделился ТГ-канал «МЧС.Медиа».

Проверка должна включать осмотр крыши, стен и фундамента на предмет повреждений, а также удаление упавших веток и мусора с территории.

Внимание стоит уделить и детским площадкам – необходимо убрать острые предметы и предупредить детей о потенциальных опасностях.

Не менее важны вопросы пожарной безопасности: очистка участков от сухой травы и мусора, проверка огнетушителей и дымоходов. Также спасатели просят внимательно отнестись к газовому оборудованию – несоответствующие условия могут привести к утечкам газа, что крайне опасно.

Кроме того, владельцам стоит проверить системы водоснабжения, электропроводки и отопления, чтобы избежать аварийных ситуаций.

Специалисты рекомендуют при необходимости обращаться за профессиональной помощью для диагностики и ремонта.