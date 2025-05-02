Ветеринар предупредил о вреде для питомцев некоторых лакомств из зоомагазинов

Они зачастую содержат много консервантов и ароматизаторов.

Злоупотребление такими продуктами может привести к кишечным расстройствам и зуду. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков.

«Нет ядов, есть дозы. Надо понимать, что все сублимированные продукты — различные уши, спрессованные косточки — все они содержат в себе и консерванты, и ароматизаторы, и так далее. Собаки и кошки с удовольствием их грызут, но потом начинают чесаться или какие-то кишечные расстройства у них бывают. Лучше отдавать предпочтение натуральным продуктам. Когда вы видите неестественно отбеленные трахеи, понятно, что там больше химии».

Специалист рекомендовал заменить лакомства из магазинов на домашние.

«Многие выбрасывают лапки от кур, нижнюю часть лап с чешуёй и когтями, а их можно отваривать, высушивать и давать питомцам. Они с удовольствием их грызут. К тому же это полезно: это источник кальция, коллагена, нагрузка на зубы, так это ещё и абсолютно безопасно».

Ранее ветеринар рассказала, как оказать первую помощь при переломе у кошки. Животное рекомендуется аккуратно поместить в переноску и как можно скорее отвезти в клинику. Чаще всего питомцы травмируются весной и летом, когда пытаются охотиться на птиц, сообщила Ксения Терещенко.