Как правильно перевозить рассаду в машине

За неделю можно вынести рассаду на балкон (или лоджию), а за день-два — полить, чтобы земля была влажной, но не мокрой. Для перевозки подойдут пластиковые контейнеры, овощные ящики или специальная тара для доставки растений.

В машине растения лучше разместить на заднем сиденье или между рядами кресел — так сиденьями будет проще контролировать микроклимат, уточняет издание 110KM. В багажнике держать нужную температуру сложнее, но можно прикрыть рассаду агроволокном.

Оптимальная температура — от +12 до +18 °C, а груз должен быть надёжно закреплён. При этом перцы, томаты и баклажаны требуют защиты от сквозняков, а огурцы — от холода. Стимулятор роста поможет растениям восстановиться после пережитого во время перевозки стресса.