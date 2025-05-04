Ветврач объяснил, как проходит донация крови животных

Донорская кровь животных — важный элемент в ветеринарии, она используется в неотложных случаях и при штатных операциях, однако не каждый питомец может стать донором. Об этом рассказал главный врач столичной ветеринарной клиники и специалист высшей категории Михаил Шеляков.

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«Правильно это называется трансфузией. Это востребованная процедура, но нечастая. Она встречается как в жизни человека, так и животного. Зачастую это экстренная процедура, но и при плановых операциях она используется. Как правило, она (кровь — прим. "ВМ") заготавливается в лабораториях при клиниках», — объяснил он.

Ветврач добавил, что, прежде чем стать донором, животное должно сдать ряд анализов, чтобы подтвердить хорошее состояние здоровья, отсутствие инфекций и заболеваний. Часто клиники сами предоставляют возможность прохождения диспансеризации для потенциального животного — жертвователя крови, сообщает РИАМО.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что владельцы животных стали активно заниматься донорством и выручают за это большие суммы денег. Врач объяснил, почему не получится заработать на этом. По его словам, это сложная процедура, в которой больше издержек, чем выгоды.

«Как способ заработка — это очень сомнительная затея. Во-первых, быть донором животное может только дважды в год при условии, что оно полностью здорово. Во-вторых, после сдачи крови животному нужно восстановление. А это усиленное питание, витамины, железо. То есть вам как владельцу все равно придется вложиться. И покупатель крови идет на это не от хорошей жизни — для него это вынужденная мера», — объяснил Шеляков в беседе с РИАМО.

Ветврач ранее рассказал о тонкостях своей профессии. По его словам, самое важное для работы — усвоить огромное количество информации. Он также вспомнил необычные случаи, когда животные сами приходили к нему за помощью.