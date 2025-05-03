Какие цветы смертельно опасны для питомцев

С приходом весны прилавки магазинов заполняются яркими цветами и другими сезонными растениями. Однако владельцам собак и кошек стоит быть осторожными: многие популярные цветы могут представлять опасность для питомцев. Симптомы могут варьироваться от легкого зуда до почечной недостаточности.

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Для собак смертельную опасность представляет саговая пальма, особенно ее семена. Содержащийся в них цикасин может привести к печеночной недостаточности. Уже через 15 минут после употребления у собаки может появиться слюнотечение, рвота или диарея.

В список опасных растений для собак также входят бегония, калла, конопля, хризантема, нарциссы, наперстянка, герань, гортензия, тис, ландыш, олеандр, пион, филодендрон, рододендрон (включая азалии), тюльпан.

Кошки могут погибнуть от лилий. Даже небольшое количество пыльцы или воды из вазы может вызвать почечную недостаточность. Также для них опасны конопля, хризантема, нарцисс, гиацинт, олеандр, филодендрон, саговая пальма, тюльпан.

Рододендроны, содержат грейанотоксины, которые могут вызвать рвоту и слюнотечение, а в более редких случаях могут даже понизить артериальное давление у собаки до опасного уровня и вызвать сердечную недостаточность. Ландыш содержит гликозиды, которые могут вызвать проблемы с сердечным ритмом, а также рвоту и судороги. Нарциссы, особенно луковицы, содержат ликорин химическое соединение, которое может вызывать рвоту и боли в животе, а в более серьезных случаях может также приводить к нарушениям сердечного ритма.

К счастью, многие растения вполне безопасны для питомцев. Со спокойной душой можно сажать бостонский папоротник, васильки, незабудки, герберы, бальзамин, бархатцы, денежное дерево, орхидеи, петунии, розы, львиный зев, хлорофитум, подсолнух и циннии. Кроме того, опасны травы, обработанные химикатами, говорится на портале Yahoo.

При первых признаках отравления (рвота, диарея, потеря координации, тремор, судороги) необходимо немедленно обратиться к ветеринару. По возможности нужно взять образец растения или рвотных масс. В течение первого часа можно вызвать рвоту, позже съеденное перейдет в кишечник, и потребуется внутривенное введение жидкостей и поддерживающая терапия.

Ранее ветеринар перечислила опасные для домашних питомцев «человеческие лекарства. Их необходимо прятать не только от детей, но и от кошек с собаками.