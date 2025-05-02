Идеи для весенних сервировок

Весна — время обновления, новых начинаний и пробуждения после долгой зимы, а также череда ярких праздников, каникул и семейных застолий. А что может быть лучше, чем красиво сервированный стол? Будь то обед в кругу семьи, особый случай или просто уютный вечер с друзьями — продуманный антураж может придать любому торжеству правильное настроение. Ольга и Мария Гусевы — ведущие эксперты по декору стола из Санкт-Петербурга и авторы первой в России книги об эксклюзивных сервировках поделились с WomanHit главными лайфхаками декора стола.

«Каждому времени года будет уместен свой стол, а точнее, его сервировка. Весной не стоит бояться экспериментировать, самое время пустить в ход модный и наш любимый прием mix and match, что означает „cмешивай и сочетай“„. Не бойтесь комбинировать между собой предметы из разных сервизов, миксовать классику, винтаж, антиквариат и ультрасовременные бренды“, — считают эксперты.

Но с чего же стоит начать? Конечно же, определиться с цветовой гаммой. Один из отличных способов задать тон весеннему столу — использовать яркие, смелые цвета, прекрасно подойдут также пастельные оттенки. К месту будет все, что связано с сезоном. Поэтому чаще всего используются природные мотивы.

„Рекомендуем текстиль в весенних оттенках, скатерти с тематическими принтами и узорами. Главное — избегать мрачных цветов и использовать натуральные ткани. Не выбирайте более двух-трех основных цветов для декора, чтобы соблюсти гармонию. Если не можете определиться с палитрой, смело берите белую скатерть — она как белый чистый холст, на котором вы создадите нужное настроение с помощью декора. Также можно использовать тканевую дорожку, а для интересной текстуры и объема сложите ее слегка небрежными волнами. И не забудьте про плейсматы. Их можно сервировать как без скатерти, так и вместе с ней. Обязательно используйте тканевые салфетки с красивыми кольцами“, — рекомендуют Ольга и Мария.

Фудсеттинг или фуд-арт завоевал любовь декораторов, дизайнеров, любителей сервировок, и вот уже несколько лет не выходит из моды. „Поэтому рекомендуем обратить внимание на сезонные цветы, фрукты, овощи, ведь именно они могут сделать ваш стол наиболее оригинальным. Вот вам несколько идей:

«День ландыша»«, 'Сезон сирени»«, 'Абрикосовый бранч»“ — кстати, все это название сервировок из нашей книги», — рассказывают эксперты в сфере декора стола.

Живые цветы

На столе будут уместны только живые цветы. Первоцветы, ландыши, разноцветные тюльпаны, нарциссы, душистые пионы, полевые цветы, ромашки.

«Особенно актуально смотрятся ветки магнолии, вербы, форзиции, черемуха, сирень и так далее. Главное, никаких искусственных композиций», — считают эксперты.

Дополнительный весенний декор

Но весенние мотивы — это не только цветы.

«Подумайте о птицах, бабочках, божьих коровках, улитках, нежных листочках, первых побегах зелени, в общем, изобилие флоры и фауны будет как нельзя кстати», — советуют авторы книги о сервировке.

Все эти элементы можно стилизовать и задействовать в декоре.

Разнообразие посуды

«Используйте как можно больше предметов посуды — клоши, кувшины, декантеры, ведро для шампанского и ведерко для льда, тортницы, этажерки — все это придаст стиль вашему столу», — говорят Ольга и Мария.

Не ограничивайтесь прозрачными бокалами, самое время приобрести или достать с полок яркий разноцветный хрусталь. Впрочем, как и цветочные тарелки.

И помните, что ключ к успешной весенней сервировке — гармония и внимание к деталям. Главное, в их изобилии не перегрузить стол, соблюсти меру во всем, и не забыть про архитектонику и симметричность предметов. Создайте атмосферу легкости, свободы и праздника и ваш весенний стол станет идеальным местом для приятных бесед и незабываемых эмоций.