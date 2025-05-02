Как построить дом в стиле барнхауса

Сегодня в России набирают популярность дома в стиле барнхауса, вдохновленном внешним видом фермерских построек. Их основные особенности — это прямоугольный периметр, двускатная крыша, минимум сложных узлов, сообщил эксперт "Авито Услуг" Андрей Климов.

© Реальное время

Он подчеркнул: строительство барнхауса может быть дешевле возведения обычного дома, особенно если заказчик останавливается на типовом проекте и каркасной технологии. При этом важно не забывать о разумной комплектации, иначе вскоре дом действительно будет напоминать сарай.

Один из самых простых способов строительства барнхауса — использование СИП-панелей. Они состоят из двух плит и утеплителя между ними. В возведенном таким образом доме можно жить круглый год благодаря хорошей теплоизоляции.

Еще одна распространенная технология — каркасная. За основу берется деревянный каркас, который заполнен утеплителем и обшит с двух сторон. В среднем на возведение такого барнхауса нужно два-три месяца.

Модульные дома возводят из готовых блоков, которые устанавливают на заранее подготовленный фундамент. Как говорит эксперт, это лучший вариант, если барнхаус нужно построить за короткое время.

Напомним, в марте спрос на строительные работы в Казани вырос на 48% по сравнению с февралем. Наибольший рост показал интерес к фундаментным и бетонным работам (+89%). Это объясняется тем, что весна — лучшее время для закладки фундамента.