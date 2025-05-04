Десять вещей, которые нужно знать перед тем, как завести питомца

10 вещей, которые нужно знать перед тем, как завести собаку или кошку – опыт владельцев
Владельцы собак и кошек поделились вещами, которые хотели бы знать до появления питомца. Оказывается, далеко не все собачники были готовы к ранним подъемам и дрессировке, а кошатники не знали, что им предстоит убрать ценные вещи с полок и уделять особое внимание лотку.
Опрос показал, что 70% хозяев собак называют первые месяцы «курсом молодого бойца» из-за радикальных изменений в жизни. Они столкнулись с необходимостью круглосуточно носить пакеты для уборки, мириться с «избирательным слухом» питомца и вездесущей шерстью. Прогулки в любую погоду, утренние побудки без причины и потеря личного пространства на диване также стали неожиданностью.
Хозяева кошек отметили другие сюрпризы: 29% не подозревали, что когтеточки не спасут мебель, а 20% столкнулись с любовью питомцев сбрасывать вещи с полок. Каждый четвертый владелец кошки подтвердил, что питомец предпочитает картонную коробку дорогой лежанке.
Ветеринар Холли МакКинли отмечает, что каждый питомец уникален, и к его особенностям нужно привыкнуть. Пандемийные животные (которых заводили во время самоизоляции в период активного распространения COVID-19) особенно тяжело адаптировались к изменению режима после локдауна. Несмотря на трудности, 90% опрошенных ценят безусловную любовь и радость заботы о питомце.
Топ-10 неожиданностей для владельцев собак:
- Постоянная необходимость в пакетах для уборки.
- «Избирательный слух» на команды.
- Потребность в постоянной дрессировке.
- Количество шерсти, которой хватит на целую собаку.
- Прогулки при любой погоде.
- Мгновенный захват места на диване.
- Подъемы в 5 утра без причины.
- Регулярная обработка от блох и глистов.
- Ежегодная вакцинация.
- Сопротивление чистке зубов.
Топ-10 неожиданностей для владельцев кошек:
- Невероятное количество шерсти повсюду.
- Мебель как главный объект для когтей.
- Игнорирование дорогой лежанки в пользу коробки.
- Внимание только когда вы заняты.
- Обязательная обработка от блох и глистов даже для домашних кошек.
- Ночная активность.
- Протесты при несвоевременной уборке лотка.
- Необходимость регулярных визитов к ветеринару.
- «Подарки» в виде добычи.
- Скидывание предметов с полок.
Опрос был проведен ассоциацией Pet Health Club, в нем приняли участие две тысячи владельцев животных, сообщает портал Hull Live.