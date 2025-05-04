Десять вещей, которые нужно знать перед тем, как завести питомца

Владельцы собак и кошек поделились вещами, которые хотели бы знать до появления питомца. Оказывается, далеко не все собачники были готовы к ранним подъемам и дрессировке, а кошатники не знали, что им предстоит убрать ценные вещи с полок и уделять особое внимание лотку.

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Опрос показал, что 70% хозяев собак называют первые месяцы «курсом молодого бойца» из-за радикальных изменений в жизни. Они столкнулись с необходимостью круглосуточно носить пакеты для уборки, мириться с «избирательным слухом» питомца и вездесущей шерстью. Прогулки в любую погоду, утренние побудки без причины и потеря личного пространства на диване также стали неожиданностью.

Хозяева кошек отметили другие сюрпризы: 29% не подозревали, что когтеточки не спасут мебель, а 20% столкнулись с любовью питомцев сбрасывать вещи с полок. Каждый четвертый владелец кошки подтвердил, что питомец предпочитает картонную коробку дорогой лежанке.

Ветеринар Холли МакКинли отмечает, что каждый питомец уникален, и к его особенностям нужно привыкнуть. Пандемийные животные (которых заводили во время самоизоляции в период активного распространения COVID-19) особенно тяжело адаптировались к изменению режима после локдауна. Несмотря на трудности, 90% опрошенных ценят безусловную любовь и радость заботы о питомце.

Топ-10 неожиданностей для владельцев собак:

Постоянная необходимость в пакетах для уборки.

«Избирательный слух» на команды.

Потребность в постоянной дрессировке.

Количество шерсти, которой хватит на целую собаку.

Прогулки при любой погоде.

Мгновенный захват места на диване.

Подъемы в 5 утра без причины.

Регулярная обработка от блох и глистов.

Ежегодная вакцинация.

Сопротивление чистке зубов.

Топ-10 неожиданностей для владельцев кошек:

Невероятное количество шерсти повсюду.

Мебель как главный объект для когтей.

Игнорирование дорогой лежанки в пользу коробки.

Внимание только когда вы заняты.

Обязательная обработка от блох и глистов даже для домашних кошек.

Ночная активность.

Протесты при несвоевременной уборке лотка.

Необходимость регулярных визитов к ветеринару.

«Подарки» в виде добычи.

Скидывание предметов с полок.

Опрос был проведен ассоциацией Pet Health Club, в нем приняли участие две тысячи владельцев животных, сообщает портал Hull Live.