Бывшую дачу Лямина в «Сокольниках» ждет реставрация

Лесную школу в парке «Сокольники» (бывшая дача Лямина) по адресу: 6-й Лучевой просек, дом 21, строения 2, 8, 11 и 25 отреставрируют.

«Это один из старинных и наиболее сохранившихся жилых дачных комплексов в “Сокольниках”. Сейчас он нуждается в качественной реставрации. Мэром Москвы принято решение о проведении необходимых работ. Специалисты уже разрабатывают проектную документацию. Они приведут в порядок фундаменты и цоколи, отреставрируют кирпичные и деревянные архитектурные детали, крыши и кровли, а также займутся интерьерами», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Дача, в которой в советские годы располагалась лесная школа, изначально принадлежала Ивану Лямину — российскому государственному деятелю и благотворителю. Именно при нем в столице открыли Политехнический музей и начали устанавливать на улицах первые электрические фонари. Долгое время Лямин руководил комиссией по благоустройству «Сокольников». На своем собственном участке он выстроил деревянный главный дом, украшенный многочисленными резными деталями, деревянный одноэтажный флигель с террасами, сторожку, оранжереи, зимний сад с водонапорной башней, представленной в виде готического замкового строения, искусственный грот и бассейн. До наших дней сохранились главный дом (строение 11), конюшня (строение 2), зимний сад с башней (строение 25) и амбар (строение 8).

После смерти Ивана Лямина владельцем дачи стал его старший сын Семен Иванович, который переобустроил ее. В доме появилось более 10 украшенных изразцами каминов, открытые террасы, просторная столовая, зал, удобные спальные комнаты. С 1990-х годов в здании бывшей дачи разместилась негосударственная школа «Мыслитель». Здесь расположена мемориальная комната первых владельцев Ляминых.

Специалисты приведут в порядок фундаменты и цоколи, отреставрируют кирпичные архитектурные детали, крыши и кровли. Также они займутся интерьерами.

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