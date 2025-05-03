Мебель на «ножках»: пять плюсов такого интерьерного решения

Простота уборки

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У мебели на опорах большая практическая ценность — оставляя пространство пола открытым, она позволяет следить за чистотой в местах, которые обычно труднодоступны. Поэтому ваш робот-пылесос очень обрадуется, если вы отдадите предпочтение именно такому варианту. Мытье полов вручную также пройдет быстро и без сложностей, особенно с телескопической шваброй и специальным средством, вроде геля-концентрата для пола с ароматом магнолии и эвкалипта от бренда Доместос. Средство поможет избавиться от загрязнений и микробов, а значит сделает пространство свежее и приятнее. Если все же мебель потребуется сдвинуть, это, опять же, не составит труда, так как двигать ее за «ножки» довольно удобно независимо от веса.

Визуальная легкость

За счет «воздуха» снизу такая мебель создает ощущение легкости, делает даже маленькую комнату визуально шире. В дневное время в зону опор проникает солнечный свет, что также усиливает впечатление изящности. Кроме того, многие модели такой мебели узкие и компактные и без труда впишутся в незанятые ниши.

«Ножки» могут быть сделаны из дерева, пластика, металла. В зависимости от расположения на кухне, в гостиной или гардеробной выбранный материал работает на пространство, подчеркивает его легкость и функциональность или, наоборот, веет чем-то домашним и уютным — как, например, диван пастельного оттенка на аккуратных сужающихся к низу деревянных

Использование пространства снизу

Еще один практичный плюс — свободное место в зоне опор легко становится функциональным, позволяет проводить дополнительные розетки, украшать пол стильными ковриками, например, от брендов Tkano или RowRug, и хранить там вещи, которые используются только время от времени. При этом высота все еще позволит сохранить то чувство «воздуха», о котором мы говорили выше.

Внимание к деталям

Опоры — это отдельный способ поставить визуальный акцент на небольшой детали интерьера. Лучше всего она помогает при сочетании с другой мебелью в комнате и служит общему стилистическому и эстетическому ощущению.

Плюсы у мебели с закрытым цоколем, конечно, тоже есть. При планировании пространства такие гарнитуры или шкафы легко впишутся вплотную к стене, не оставляя зазоров там, где это не на пользу. Площадь пола для уборки заметно сокращается, потому что двигать мебель крайне сложно, но и пыль там скапливается с меньшей интенсивностью.

Частый вопрос, который возникает при выборе, — можно ли использовать мебель на «ножках» в помещениях с неровным полом? К счастью, да: на это в современном дизайне интерьера разрабатываются регулируемые опоры, и они легко адаптируются под разный уровень пола. Но это доступно не для всех вариантов такой мебели, поэтому она все еще может проигрывать закрытому цоколю.

Что бесспорно — мебель на опорах не только эстетически привлекательна, но и практична в современном интерьере. Визуально добавляя пространство, она упрощает рутинные дела и освобождает место для дополнительного хранения и декора. Фантазия в выборе материалов и стилей делает такую мебель универсальной, подходящей для разных стилистических решений или даже сочетания нескольких.