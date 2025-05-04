Какие существуют особенности выгула домашних кошек

С наступлением тепла многие хозяева домашних кошек задумываются о том, чтобы приобщить своих питомцев к прогулкам под открытым небом.

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Свежий воздух полезен животному, а знакомство с новыми местами и запахами стимулирует работу мозга. Однако выход за пределы привычного дома может стать источником стресса и даже опасности для здоровья питомца. О том, какие особенности выгула домашних кошек существуют и как подготовить их к новым впечатлениям, рассказываем в нашем материале.

Специалисты ГБУ «Доринвест», подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства, советуют начать подготовку за две-три недели в спокойной и привычной для питомца обстановке, то есть дома. Весь процесс можно разделить на три этапа.

Приучите кошку к шлейке и поводку

Эксперты не рекомендуют использовать для прогулки ошейники. Кошки очень пластичны и изворотливы, и такая амуниция их не удержит. Надежная альтернатива — специальные шлейки-жилетки с пластиковыми застежками-фастексами.

Наденьте на питомца шлейку и дайте привыкнуть к новым ощущениям. Только после того, как кошка перестанет изгибаться, крутиться и нервничать, можно приступать к знакомству с поводком.

Для начала можно просто прикрепить его, но не брать в руки и уж тем более не натягивать и не заставлять кошку идти за собой. Нужно дать любимцу возможность свободно передвигаться по дому в шлейке с поводком. Пусть привыкнет к еще одному аксессуару. Затем специалисты советуют попробовать пройтись с кошкой на поводке по дому, лишь слегка подтягивая его. Обязательно поощряйте зверька лакомствами и похвалой. Нужно, чтобы любимец понял, что поводок — сигнал к тому, что требуется добровольно идти за хозяином и впереди ждет что-то приятное.

Увеличивайте время прогулки постепенно

После того как питомец освоился передвигаться в амуниции, можно пробовать выходить на улицу. Перед прогулкой эксперты рекомендуют надеть шлейку и поводок, взять животное на руки или поместить его в переноску. На улице, недалеко от дома, стоит найти тихое и спокойное место и выпустить кошку, дать ей время спокойно осмотреться и обследовать новую территорию. В первые минуты животное может прижать уши и распластаться на земле, замереть на месте. Не подгоняйте его. Страх пройдет, а новое и неизведанное скоро станет привычным и знакомым. Завершите прогулку, если заметите, что кошка ведет себя слишком беспокойно.

Рекомендуется постепенно увеличивать интервалы пребывания на улице: первый выход может длиться пять — семь минут, к последующим прогулкам прибавляйте по одной-две минуты. Если пушистый друг все еще побаивается, несите его в переноске. За пределами дома многие кошки считают ее своей законной территорией, безопасной и комфортной. Так кошка привыкнет к прогулкам и полюбит их.

Что еще важно помнить

Выбирайте для моциона на свежем воздухе немноголюдные места. Отлично подойдут парки, скверы, лужайки, отдаленные от оживленных улиц и трасс. Лучше избегать и площадок для выгула собак.

Важно соблюдать календарь вакцинации кошки, проводить регулярную обработку от паразитов. Это обезопасит питомца и сохранит его здоровье.

Не заставляйте кошку гулять, если животному совсем не хочется этого делать. Некоторые питомцы не нуждаются в выгуле на улице, им достаточно домашней территории, досуга на балконе или подоконнике. Оставьте попытки приучить животное к прогулкам, если в течение длительного времени стресс от них у питомца не уменьшается.

Не отпускайте хвостатого любимца на самовыгул в городе. Машины, собаки и угроза потеряться — главные опасности в этой среде для домашней кошки.

© Mos.ru

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