Что делать, если соседи мешают отдыхать на даче

Купили дом в садовом товариществе, участок ухожен, рядом лес, птички по утрам. И все было бы прекрасно, если бы не соседи. Все лето у них почти каждый вечер включается музыка, приходят гости. В выходные устраивают шашлыки, песни и танцы до часу ночи. Пытались общаться — не помогло. Писали в чат СНТ — бесполезно. Есть законный способ вернуть себе тишину?

Конечно, эффективнее всего мирно договориться с соседями. Многие думают, что закон о тишине — это для города, а на даче можно себя не сдерживать. Объясните, что это не так. Какие аргументы можно использовать для разговора:

Законы о тишине действуют даже на дачах. Нарушение — это административное правонарушение.

Штрафы за нарушение — от 500 до 4000 рублей, иногда выше.

Шумной музыкой недовольны многие соседи, а групповые регулярные жалобы могут дойти до суда.

Что делать, если соседи по даче громко слушают музыку?

Зафиксируйте факт нарушения: видео, аудио, свидетели.

Посмотрите, какие часы тишины установлены в вашем регионе. Обычно время тишины — это промежуток с 22:00 до 7:00, но в некоторых регионах время может отличаться.

Если шум ночью — звоните 112. Если днем, но систематически — обращайтесь к участковому.

В СНТ можно попробовать воздействовать через общее собрание, устав, штрафы (если они предусмотрены).

Куда жаловаться на соседей по даче