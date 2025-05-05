Сколько отнимают времени домашние дела у мужчин и женщин

Женщины тратят на неоплачиваемую домашнюю работу, в том числе на уход за родными и близкими, в три раза больше времени, чем мужчины. Если у женщин на нее уходит 4 часа 25 минут в день, то у мужчин - 1 час 23 минуты. Об этом «Российской газете» рассказали в Международной организации труда.

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С 2019 года временные затраты уменьшились, но разрыв в 133 минуты остался ощутимым. Безработные мужчины и женщины уделяли быту больше времени, чем те, кто работает, а женщины с маленькими детьми ставили рекорды по количеству домашних часов - 360 минут в будни и почти 400 в выходные.

Гендерное разделение в затратах на домашние дела особенно заметно в Дагестане, Чечне и Курганской области. Минимальная разница отмечена на Чукотке, в Москве и Томской области.