Как снизить стресс у собаки, пока вас нет дома

Эксперт Анастасия Сорокина рассказала, как можно облегчить одиночество питомцев, ожидающих возвращения хозяев домой после рабочего дня. Специалист предупредила, что из-за лишних переживаний у собак могут развиться проблемы с ЖКТ.

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Анастасия Сорокина, занимающая должность старшего преподавателя цикла кинологической службы учебного центра УФСИН России по Тульской области, отметила, что собака любой породы будет скучать, пока ее хозяина нет дома. Питомец будет переживать, что его человека нет рядом, если у них выстроены хорошие отношения. В некоторых случаях у питомцев могут появиться проблемы со здоровьем из-за чувства одиночества. Об этом пишет издание Тульская служба новостей.

«На фоне стресса может нарушиться работа ЖКТ, развиться депрессия. Это важно учитывать, особенно если животное остается дома на долгое время ежедневно», — сказала эксперт.

Чтобы избежать таких проблем, важно создать для животного зону комфорта. Например, оставить для него уютный лежак, теплое одеяло или личное место, где пес будет чувствовать себя в безопасности.

Вместе с тем можно оставлять питомцу "пахучие" вещи, которые будут успокаивать его благодаря сохранившемуся запаху хозяина. Это может быть старая футболка.

Также на помощь придут и интерактивные игрушки, отвлекающие собаку. Речь идет о шариках с угощениями, внутри которых спрятано лакомство. Кроме того, можно перед уходом из дома включить любимцу специальную подборку с музыкой для собак.

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