Найдена замена для антибиотиков в сельском хозяйстве

Антибиотики в сельском хозяйстве предложили заменить пробиотиками на основе морских водорослей, рассказали «Газете.Ru» в Дальневосточном федеральном университете.

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В России с 1 марта 2025 года вступил в силу закон о запрете применения антибиотиков в кормлении животных. По словам ученых, если просто отказаться от антибиотиков, то это приведет к ослаблению иммунитета животных, повысит риск появления инфекций и заражения всего скота. Альтернативой антибиотикам могут выступить пробиотики. Это безопасные средства, содержащие полезные бактерии для предотвращения кишечных инфекций и проблем с пищеварением.

Ученые уже создали пробиотики нового поколения с учетом микробиома животных и человека. Использование уникальных штаммов пробиотических микроорганизмов в комплексе с полисахаридами из морских биоресурсов Дальнего Востока может улучшить качество кормов и биобезопасность продукции животноводства. За рубежом пробиотики уже давно применяются в сельском хозяйстве, в России только планируют наладить собственное производство.