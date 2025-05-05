Эфирные масла и другие натуральные альтернативы освежителям воздуха

Освежители воздуха можно найти в каждом доме. Они стоят и в туалете, и в спальне, и в других комнатах. Тем не менее они зачастую содержат множество химикатов, которые способны вызвать головную боль, аллергию, нарушения сна, негативно повлиять на дыхательные пути.

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Вот какие ароматы для дома вы можете сделать самостоятельно.

Эфирные масла и аромалампы. Для этого нужно капнуть немного масла в воду и нагреть. Лаванда успокаивает, апельсин заряжает энергией, а эвкалипт помогает при насморке.

Аромасаше. Положите в мешочек сухие травы (лаванда, мята), кофейные зёрна, апельсиновую цедру, палочки корицы.

Натуральный спрей. Смешайте воду, немного спирта и эфирные масла.

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Баночка с содой и маслом. Для этого насыпьте в небольшую банку соду и добавьте к ней пару капель ароматического масла. Накрыть банку можно тканью или крышкой с дырочками.

Аромат цитрусовых. Смешайте небольшое количество воды с кожурой апельсина или лимона, парой палочек корицы. Поставьте всё на слабый огонь. В результате аромат цитрусовых фруктов наполнит весь дом.