На решетках от духовки и гриля со временем скапливается жир, копоть и стойкий нагар. Вернуть им чистый вид можно буквально за пару минут – без дорогих средств и лишних усилий. Все, что понадобится, – обычная пищевая фольга.

Скомкайте фольгу в плотный шарик – он станет вашей альтернативой жесткой губке. Намочите решетку теплой водой, можно добавить немного средства для посуды, и просто начинайте тереть фольгой пригоревшие участки. Грязь буквально сходит на глазах.

Как очистить столовые приборы от налета в домашних условиях

Этот метод особенно эффективен для металлических решеток, не покрытых эмалью. Он не царапает поверхность, но хорошо справляется даже с застаревшим налетом.

Подробнее об этом рассказал в своем видео блогер @nechetoff.