Как грамотно вписать антиквариат в интерьер

Как вписать антиквариат в интерьер и не превратить квартиру в филиал Лувра
Посещение музея может вызвать желание привнести эту эстетику и в свой дом. В этом нет ничего плохого, но как не превратить свою квартиру в филиал Лувра и не потерять ощущение домашнего уюта? «Вечерняя Москва» узнала у коллекционера антиквариата и основательницы бутика уникальных находок Регины Ван Влит, как создать стильный, теплый, живой интерьер с антикварными находками.
По мнению эксперта, чтобы антикварная вещь смотрелась органично, она должна не пылиться за стеклом, а «вступать в диалог» с пространством и деталями вашего дома.
«Мне близка идея "живого интерьера", где комод XVIII века может соседствовать с креслом из 1980-х, а винтажные бокалы участвуют в обычных ужинах с друзьями», — поделилась собеседница «ВМ».
Миксуйте эпохи и стили
«Самая распространенная ошибка — создать "декорацию" одной эпохи, — отметила Ван Влит. — Это и есть та самая "музейность", от которой мы стараемся уйти. Гораздо интереснее и живее смотрятся сочетания разных времен».
Идеи:
- старинный буфет рядом с лаконичным современным столом;
- антикварное зеркало над минималистичной раковиной;
- бронзовые подсвечники на столе середины XX века.
Используйте антиквариат функционально
«Не превращайте вещь в идола. Пусть она живет, и пусть ею пользуются. Это придает предмету подлинности. Делайте акценты, а не выставки», — посоветовала эксперт.
Идеи:
- поднос XIX века — для утреннего кофе;
- хрустальная ваза — для пионов в мае и шишек в декабре;
- пепельница — под ключи или зажимы для денег;
- фарфор — не в серванте, а в деле.
Отдавайте предпочтение совершенно разным предметам
«Коллекция однотипных предметов рискует превратиться в музейную экспозицию. Лучше один выразительный объект на спокойном фоне», — считает Ван Влит.
Идеи:
- один крупный портрет вместо галереи картин:
- пара антикварных стульев вместо набора мебели;
- один подсвечник как арт-объект.
Добавляйте свет и цвет
«Антиквариат часто тяготеет к тяжелым формам и темным тонам. Добавьте воздуха с помощью освещения и текстиля», — порекомендовала специалист.
Идеи:
- перетянуть старинное кресло современной тканью;
- поставить резной стол на фоне белой стены;
- тяжелую бронзу можно уравновесить матовой керамикой.
«Холодное освещение делает антиквариат плоским и "музейным". Мягкий и теплый свет подчеркивает текстуру, добавляет уюта и глубины», — заметила собеседница «ВМ».
Примеры:
- лампы с абажурами — всегда выигрышно;
- подсветка для картин и зеркал — как в галерее;
- встраиваемый свет в мебель — неожиданно современно.
Обрамляйте вещь жизнью
«Если вокруг антикварного предмета живут книги, цветы, свечи — он смотрится естественно. Живые детали убирают дистанцию», — объяснила Ван Влит.
Идеи:
- консоль с вазой, почтой и ключами;
- подсвечник с капельками воска;
- ваза с сезонной веткой или травой из ближайшего парка.
Оставляйте место для воздуха
«Переизбыток антиквариата в интерьере — прямой путь к музейному духу. Пусть вещи будут в нужном количестве и в правильных местах», — подчеркнула эксперт.
Советы:
- один выразительный стул — лучше, чем два похожих;
- лучшая антикварная пара — это контраст, а не дубликат;
- пусть у каждой вещи будет «пространство для дыхания».
«Антиквариат — это не про прошлое. Это про вкус, свободу и любовь к деталям. Не бойтесь сочетаний, не бойтесь иронии. Пусть в вашем доме будет место и для истории, и для жизни. Не создавайте музей — создавайте пространство, в котором хочется жить», — заключила коллекционер.
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