Как грамотно вписать антиквариат в интерьер

Посещение музея может вызвать желание привнести эту эстетику и в свой дом. В этом нет ничего плохого, но как не превратить свою квартиру в филиал Лувра и не потерять ощущение домашнего уюта? «Вечерняя Москва» узнала у коллекционера антиквариата и основательницы бутика уникальных находок Регины Ван Влит, как создать стильный, теплый, живой интерьер с антикварными находками.

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По мнению эксперта, чтобы антикварная вещь смотрелась органично, она должна не пылиться за стеклом, а «вступать в диалог» с пространством и деталями вашего дома.

«Мне близка идея "живого интерьера", где комод XVIII века может соседствовать с креслом из 1980-х, а винтажные бокалы участвуют в обычных ужинах с друзьями», — поделилась собеседница «ВМ».

Миксуйте эпохи и стили

«Самая распространенная ошибка — создать "декорацию" одной эпохи, — отметила Ван Влит. — Это и есть та самая "музейность", от которой мы стараемся уйти. Гораздо интереснее и живее смотрятся сочетания разных времен».

Идеи:

старинный буфет рядом с лаконичным современным столом;

антикварное зеркало над минималистичной раковиной;

бронзовые подсвечники на столе середины XX века.

Используйте антиквариат функционально

«Не превращайте вещь в идола. Пусть она живет, и пусть ею пользуются. Это придает предмету подлинности. Делайте акценты, а не выставки», — посоветовала эксперт.

Идеи:

поднос XIX века — для утреннего кофе;

хрустальная ваза — для пионов в мае и шишек в декабре;

пепельница — под ключи или зажимы для денег;

фарфор — не в серванте, а в деле.

Отдавайте предпочтение совершенно разным предметам

«Коллекция однотипных предметов рискует превратиться в музейную экспозицию. Лучше один выразительный объект на спокойном фоне», — считает Ван Влит.

Идеи:

один крупный портрет вместо галереи картин:

пара антикварных стульев вместо набора мебели;

один подсвечник как арт-объект.

Добавляйте свет и цвет

«Антиквариат часто тяготеет к тяжелым формам и темным тонам. Добавьте воздуха с помощью освещения и текстиля», — порекомендовала специалист.

Идеи:

перетянуть старинное кресло современной тканью;

поставить резной стол на фоне белой стены;

тяжелую бронзу можно уравновесить матовой керамикой.

«Холодное освещение делает антиквариат плоским и "музейным". Мягкий и теплый свет подчеркивает текстуру, добавляет уюта и глубины», — заметила собеседница «ВМ».

Примеры:

лампы с абажурами — всегда выигрышно;

подсветка для картин и зеркал — как в галерее;

встраиваемый свет в мебель — неожиданно современно.

Обрамляйте вещь жизнью

«Если вокруг антикварного предмета живут книги, цветы, свечи — он смотрится естественно. Живые детали убирают дистанцию», — объяснила Ван Влит.

Идеи:

консоль с вазой, почтой и ключами;

подсвечник с капельками воска;

ваза с сезонной веткой или травой из ближайшего парка.

Оставляйте место для воздуха

«Переизбыток антиквариата в интерьере — прямой путь к музейному духу. Пусть вещи будут в нужном количестве и в правильных местах», — подчеркнула эксперт.

Советы:

один выразительный стул — лучше, чем два похожих;

лучшая антикварная пара — это контраст, а не дубликат;

пусть у каждой вещи будет «пространство для дыхания».

«Антиквариат — это не про прошлое. Это про вкус, свободу и любовь к деталям. Не бойтесь сочетаний, не бойтесь иронии. Пусть в вашем доме будет место и для истории, и для жизни. Не создавайте музей — создавайте пространство, в котором хочется жить», — заключила коллекционер.

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