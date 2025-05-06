Кинолог назвал пять пород собак, которые не подходят новичкам

Некоторые породы неопытным людям лучше не заводить, иначе и их жизнь, и жизнь питомцев превратится в сплошное мучение.

Специалисты Российской кинологической федерации рассказали о породах, которым требуется особая дрессировка и воспитание, сообщает «МК в Волгограде».

По словам президента федерации Владимира Голубева, при выборе питомца надо ориентироваться на свои возможности, условия жизни и характер. К приобретению собаки нужно подходить со всей ответственностью.

Кавказская овчарка

Эта порода обладает свободолюбивым и гордым характером. Овчарка очень сильна и бесстрашна, ей нужно много прогулок на природе и сильная рука, чтобы обуздать ее характер. Кавказской овчарке необходима профессиональная дрессировка, а также уход за ее густой шерстью.

Акита-ину

Порода стала популярной после выхода фильма «Хатико». Но эта собака свой бунтарский и независимый характер проявляет непослушанием. Ее лучше воспитывать с помощью профессионального кинолога.

Русская псовая борзая

Собаке этой охотничьей породы требуется большая физическая активность. Лучше борзую заводить при наличии загородного дома с закрытым участком. Собаке необходим постоянный контакт с хозяином.

Бассет-хаунд

Это тоже охотничья порода, а значит, необходимы длительные прогулки, правильная дрессировка, иначе возможно ожирение. Пес не переносит одиночества. Еще ему нужен уход за складками на коже.

Аргентинский дог

Эта охотничья собака очень сильна и вынослива. Порода требует ответственного подхода.