Время для цветов: что посадить на участке в мае

Май — время, когда даже самый простой и маленький сад оживает по-настоящему. Земля почти везде прогрелась, ночные заморозки отступили, и пора заняться цветником всерьез. Какие цветы стоит посеять или посадить именно сейчас, чтобы все лето дача радовала яркими красками? Делимся подборкой из пяти лучших вариантов и советами садовода с почти полувековым стажем Валентины Прошиной, как сделать все правильно.

Астры (однолетние)

Эти яркие, нарядные и неприхотливые цветы просты в уходе, цветут до заморозков, палитра — от нежных пастелей до насыщенных пурпуров. Да и форм сейчас селекционеры вывели столько, что глаза разбегаются от невероятной красоты.

«В начале мая высеивайте прямо в открытый грунт. Грядку заранее перекопайте и добавьте компост или органическое удобрение подходящего типа. После появления всходов аккуратно проредите, оставив по 20–25 см между растениями», — подсказывает эксперт.

Космея (космос)

Вот почему эти растения стоит сажать: они растут так же охотно, как лопухи или крапива (и примерно так же требовательны к уходу), отлично переносят прохладные ночи, а кружевная листва красиво смотрится даже без цветов.

Сеять можно прямо в грунт в мае, слегка прикрывая землей. Постарайтесь не перекармливать почву — в плодородной космея «уходит в зелень». Привлекательную, конечно, но с соцветиями все же получается куда лучше. Они, кстати, обычно появляются через 50–60 дней после посадки.

Настурция

Это быстрорастущий, яркий, и полезный (потому что съедобный) цветок, знакомый с детства (листья и бутоны можно добавлять в салаты).

Замочите семена на сутки перед посадкой. Высаживайте в лунки в предварительно удобренную почву по 2–3 штуки, на глубину 2 см, на солнечном месте. Не подкармливайте азотом — иначе будет много листьев и мало цветов.

Бархатцы (тагетес)

Причин, зачем их высаживать, сразу несколько: они цветут все лето, отпугивают вредителей, улучшают почву, и совершенно не боятся жары.

«Можно спокойно сеять прямо в грунт в середине мая, а потом прореживать. Либо, если вы не готовы к такому количеству телодвижений, пересаживайте готовую рассаду, оставляя 20 см между растениями. Тогда высевайте семена прямо сейчас. Поливайте умеренно, не допускайте переувлажнения», — предупреждает садовод.

Дельфиниум

Это высокий и эффектный многолетник, придающий цветнику красивую вертикальную структуру. В мае высаживайте через рассаду или делением куста. Выбирайте солнечное, защищенное от ветра место (возле забора или стены дома). Почва должна быть рыхлой и питательной, не забывайте подкармливать калием и фосфором.

Главные правила ухода

Цветам нужно солнце (разным видам в разных пропорциях, но тем не менее), рыхлая и питательная почва, своевременный полив (особенно в засушливые дни), и регулярное удаление увядших бутонов — это стимулирует новое цветение. Не забывайте о прополке: сорняки вытягивают из земли влагу и питательные вещества. Подкармливайте растения раз в 2–3 недели органикой или минеральными удобрениями, в зависимости от вида. И главное — наблюдайте. Цветы всегда подсказывают, чего им не хватает: воды, света или банально — заботы.