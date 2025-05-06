Десять лучших сортов картофеля для средней полосы России

При выборе сорта картофеля для посадки и выращивания нужно учесть все: и погодные условия, и тип почвы, и возможные болезни, и вредителей, которые обитают в вашем регионе. «Лента.ру» вместе с кандидатом сельскохозяйственных наук выбрала топ-10 лучших сортов картофеля, а также собрала антитоп тех, которые лучше обойти стороной.

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Топ-10 сортов картофеля для средней полосы России

«От выбора сорта зависит и урожайность, и вкус, и устойчивость к болезням. Особенно это актуально для средней полосы России, где климат порой может удивить», — предупредила в беседе с «Лентой.ру» кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова.

Она составила выборку лучших, на ее взгляд, сортов картофеля и прокомментировала преимущества каждого из них.

«Гала»

Срок созревания: среднеранний

среднеранний Клубни: 70-120 граммов, ровные, с тонкой кожурой

70-120 граммов, ровные, с тонкой кожурой Вкус: стандартный

стандартный Урожайность с одного куста: 3-3,5 килограмма

3-3,5 килограмма Преимущества сорта: настоящая находка для тех, кто хочет получить ранний урожай без особых хлопот. Отлично варится и жарится — универсальный сорт. Устойчив к болезням и вредителям.

«Жуковский ранний»

Срок созревания: ранний (75 дней)

ранний (75 дней) Клубни: 100-120 граммов, кожура — тонкая, сиренево-розовая

100-120 граммов, кожура — тонкая, сиренево-розовая Вкус: немного сладкий

немного сладкий Урожайность с одного куста: 4,5 килограмма

4,5 килограмма Преимущества сорта: проверенный временем, отличается высокой урожайностью. Идеален для раннего выкапывания. Клубни — розовые, с белой мякотью, вкус — отменный. Устойчив к фитофторозу, что большая редкость для ранних сортов.

«Адретта»

Срок созревания: среднеспелый сорт (80-100 дней)

среднеспелый сорт (80-100 дней) Клубни: 120-150 граммов, кожура — тонкая, желтая

120-150 граммов, кожура — тонкая, желтая Вкус: свежий, нейтральный

свежий, нейтральный Урожайность с одного куста: 2-3 килограмма

2-3 килограмма Преимущества сорта: настоящая классика. Сорт любят за мягкий вкус и рассыпчатость. Хорошо переносит неблагоприятные погодные условия, неприхотлив в уходе и к почве. Из-за низкого содержания крахмала отлично подходит для запекания и жарки. Устойчив к фитофторозу, парше и вирусам.

«Коломбо»

Срок созревания: ультраранний (60-65 дней после посадки)

ультраранний (60-65 дней после посадки) Клубни: 80-125 граммов, овальные, с желтой кожурой и светло-желтой мякотью, кожура тонкая, мякоть не темнеет при варке

80-125 граммов, овальные, с желтой кожурой и светло-желтой мякотью, кожура тонкая, мякоть не темнеет при варке Вкус: насыщенный

насыщенный Урожайность с одного куста: примерно 2 килограмма

примерно 2 килограмма Преимущества сорта: растение устойчиво к раку картофеля, среднеустойчиво к фитофторе и парше, хорошо и долго лежит. Урожай можно собирать очень рано.

«Ред Скарлет»

Срок созревания: ранний (70-75 дней)

ранний (70-75 дней) Клубни: 80-120 граммов, продолговатые, с красной кожурой и желтой мякотью

80-120 граммов, продолговатые, с красной кожурой и желтой мякотью Вкус: мягкий, сладковатый

мягкий, сладковатый Урожайность с одного куста: примерно 2-2,5 килограмма

примерно 2-2,5 килограмма Преимущества сорта: устойчив к повреждению при выкапывании, долго хранится. Идеально подходит для жарки — из-за низкого содержания крахмала.

«Синеглазка»

Срок созревания: среднеранний (70-90 дней)

среднеранний (70-90 дней) Клубни: 70-150 граммов

70-150 граммов Вкус: насыщенный

насыщенный Урожайность: с одного куста: от 600 граммов до 1,5 килограмма

с одного куста: от 600 граммов до 1,5 килограмма Преимущества сорта: легендарный сорт: урожай может быть не рекордным, хранится средне, но все недостатки компенсируются ярким вкусом. Отличается высоким содержанием крахмала, поэтому особенно хорошо подходит для приготовления пюре.

«Лорх»

Срок созревания: среднепоздний

среднепоздний Клубни: 90-120 граммов, кожура — средней толщины, бежево-желтая, шелушащаяся у вершины клубня, мякоть — белая

90-120 граммов, кожура — средней толщины, бежево-желтая, шелушащаяся у вершины клубня, мякоть — белая Вкус: яркий, насыщенный

яркий, насыщенный Урожайность с одного куста: 1,5-2 килограмма

1,5-2 килограмма Преимущества сорта: старинный российский сорт картофеля, который до сих пор актуален. Среднепоздний, но отлично хранится, не теряя вкуса. Подходит для пюре и варки из-за высокого содержания крахмала. Устойчив к фитофторозу, но велики риски заразиться раком картофеля.

«Удача»

Срок созревания: ранний

ранний Клубни: 120-250 граммов, светло-бежевая кожура, мякоть белая, но может темнеть при недостатке калия в почве

120-250 граммов, светло-бежевая кожура, мякоть белая, но может темнеть при недостатке калия в почве Вкус: насыщенный

насыщенный Урожайность с одного куста: 2-2,5 килограмма

2-2,5 килограмма Преимущества сорта: сорт с говорящим названием: урожайный и устойчивый к перепадам погоды. Один из лидеров по вкусовым качествам среди ранних сортов.

«Романо»/«Рамона»

Срок созревания: среднеранний (65-80 дней)

среднеранний (65-80 дней) Клубни: 70-80 граммов, кожура — светло-розовая с красными глазками, мякоть — бледно-желтая

70-80 граммов, кожура — светло-розовая с красными глазками, мякоть — бледно-желтая Вкус: средненасыщенный

средненасыщенный Урожайность с одного куста: 600-750 граммов

600-750 граммов Преимущества сорта: устойчив к засухе, стабильно высокий урожай, отличная лежкость, красивая форма клубней. Текстура плотная, но многим это нравится — ведь при варке клубни не развариваются.

«Импала»

Срок созревания: ранний (примерно 60 дней до выкапывания)

ранний (примерно 60 дней до выкапывания) Клубни: 90-150 граммов, кожура желтая, мякоть светло-желтая

90-150 граммов, кожура желтая, мякоть светло-желтая Вкус: средненасыщенный

средненасыщенный Урожайность с одного куста: 3-3,5 килограмма

3-3,5 килограмма Преимущества сорта: ранний сорт, дающий хороший урожай, идеален для употребления сразу после сбора урожая. Устойчив к нематоде, быстро формирует товарные клубни.

Каких сортов лучше избегать: антитоп для Подмосковья

Не все сорта одинаково хорошо переносят климат средней полосы, с его перепадами температуры, засушливым июлем и прохладным августом. Вот несколько сортов, которые могут не оправдать ожиданий при посадке на подмосковной даче.

«Аврора»

Срок созревания: среднеспелый (100-110 дней)

среднеспелый (100-110 дней) Клубни: 90-130 граммов, кожура бежевая с красными пятнами, мякоть кремового оттенка

90-130 граммов, кожура бежевая с красными пятнами, мякоть кремового оттенка Вкус: насыщенный

насыщенный Урожайность с одного куста: от 900 граммов до 3 килограммов

от 900 граммов до 3 килограммов Недостатки сорта: хотя сорт является одним из самых популярных в южных регионах, в средней полосе может страдать от фитофтороза, клубни долго вызревают.

«Невский»

Срок созревания: среднеранний (80-95 дней)

среднеранний (80-95 дней) Клубни: 90-130 граммов, округлый, кожура бежевая, мякоть светло-желтая

90-130 граммов, округлый, кожура бежевая, мякоть светло-желтая Вкус: яркий

яркий Урожайность с одного куста: 1,8-2,5 килограмма

1,8-2,5 килограмма Недостатки сорта: когда-то был фаворитом, но за последние годы стал терять устойчивость к болезням. Урожай непредсказуем: в одном месте может быть много, в другом — почти ничего.

«Любава»

Срок созревания : ультраранний (55-70 дней)

: ультраранний (55-70 дней) Клубни: 110-210, кожура красная, грубая, мякоть светло-желтая

110-210, кожура красная, грубая, мякоть светло-желтая Вкус: средненасыщенный

средненасыщенный Урожайность с одного куста: 1-1,5 килограмма

1-1,5 килограмма Недостатки сорта: ранний, но нестабильный. Урожайность может порадовать, а может, и подвести — особенно в дождливое лето. Вкус — на троечку, хранится тоже не очень хорошо.

«Беллароза»

Срок созревания: ультраранний (45-55 дней)

ультраранний (45-55 дней) Клубни: 120-210 граммов, кожура красная, шероховатая, мякоть кремового оттенка

120-210 граммов, кожура красная, шероховатая, мякоть кремового оттенка Вкус: водянистый

водянистый Урожайность с одного куста: 2,5-3 килограмма

2,5-3 килограмма Недостатки сорта: в некоторых регионах показывает себя хорошо, но в средней полосе часто страдает от жары и фитофтороза. Кроме того, не всем нравится вкус.

Как получить богатый урожай

Кандидат сельскохозяйственных наук Жаннета Вологирова дала несколько советов тем, кто планирует выращивать картофель.

Не концентрируйтесь на одном сорте: лучше посадите три-четыре разных — будет, с чем сравнивать, можно выбирать любимчиков.

Проверьте посадочный материал — клубни должны быть здоровыми, без гнили и трещин.

Меняйте сорта каждые три-четыре года: это снизит риск накопления болезней на участке.

Как выбирать сорт картофеля

По типу почвы

Легкие песчаные и супесчаные почвы

Для таких почв подходят ранние и среднеранние сорта, поскольку легкие почвы быстро прогреваются весной и лучше пропускают влагу. Примеры сортов: «Жуковский ранний», «Удача», «Ред Скарлетт», «Невский», «Адретта».

Среднесуглинистые и тяжелые глинистые почвы

Здесь предпочтительны позднеспелые и среднеспелые сорта картофеля, способные выдерживать повышенную влажность при медленном созревании в грунте. Например: «Лорх», «Гала», «Рябинушка», «Пикассо», «Санте».

Торфяные почвы

Эти почвы богаты органическими веществами, однако отличаются повышенной кислотностью. Важно подобрать сорта, устойчивые к фитофторозу и другим заболеваниям. Подходящие сорта для таких плодородных почв: «Фаленский», «Розара», «Беллароза», «Голубизна».

По региону страны

На выбор сорта картофеля, конечно, влияет и регион, где его планируют выращивать.

Север России

Здесь важны скороспелость и устойчивость к низким температурам. Предпочтительные сорта: «Импала», «Тимо Ханккиян», «Ривьера», «Агрия», «Латона».

Средняя полоса России

Помимо лучших сортов, указанных выше, выбирайте универсальные варианты средней спелости, адаптированные к умеренному континентальному климату. Популярные сорта: «Колобок», «Брянская новинка», «Винета», «Аврора», «Сатурна». Например, такие сорта картофеля отлично подходят для Подмосковья.

Поволжье

Для жаркого лета подойдут засухоустойчивые сорта среднего срока созревания. Примеры: «Скарб», «Романо», «Кардинал», «Темп», «Елизавета».

Юг России

Жаркий климат требует выбора сортов с устойчивостью к высоким температурам и заболеваниями типа фитофторы. Рекомендуемые сорта: «Надежда», «Арроу», «Никулинский», «Лига», «Ласунак».