Юрист объяснил, с кем оставляют домашних питомцев после развода

Юрист Евгения Данилова рассказала, что заведённое в браке домашнее животное считается имуществом, и в случае развода суд будет определять, с кем из сторон оно останется.

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«Чтобы определить, кому принадлежит животное, суд учитывает несколько факторов, в том числе эмоциональную привязанность питомца к членам семьи», — объяснила она в разговоре с NEWS.ru.

По словам Даниловой, суд также учитывает, кто из супругов приобретал животное и был ли это подарок, кто заботился о нём, выгуливал, кормил, оплачивал ветеринарные услуги и т. д.

Она также отметила, что суд может назначить выплату компенсации одному из супругов, если животное передано второму. Однако это не распространяется на случаи, когда питомец был подарен и этому есть доказательства в виде чеков или переписок в мессенджерах.

Ранее сообщалось об определении, вынесенном на судебной коллегии Верховного суда России по гражданским делам. В соответствии с ним, имущество, приобретённое в гражданском браке, не подлежит разделу при расставании, поскольку не является совместно нажитым.