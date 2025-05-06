Как насекомые помогают выращивать экологически безопасные продукты

В России растет спрос на экологически безопасные продукты, и все больше производителей стремятся выпускать такие товары. Однако в том же органическом земледелии применение агрохимикатов и пестицидов максимально ограничено, защиту растений следует выстраивать на основе природных средств. И первыми помощниками здесь могут послужить полезные насекомые - энтомофаги. Руководитель филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Ставропольскому краю Ольга Кузнецова рассказала корреспонденту "РГ", где они эффективны и почему аграрии пока не переходят на них массово.

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Ольга Викторовна, каких энтомофагов выращивают на Ставрополье и где их используют?

Ольга Кузнецова: Термин "энтомофаги" - это производное от греческих слов entoma ("насекомые") и phagos ("пожиратель"). Это хищники и паразиты, опасные для других насекомых и регулирующие их численность. В Ставропольском филиале Россельхозцентра производством энтомофагов занимаются две испытательные лаборатории - в станице Ессентукской и Михайловске и два цеха - в Минводах и Новоалександровске.

Основное производство сосредоточено в Шпаковской испытательной лаборатории - крупнейшей среди всех филиалов Россельхозцентра. Энтомофаги эффективны против хлопковой совки, лугового мотылька, тли, белокрылки, трипсов, паутинного клеща, яблоневой моли и других вредителей. Соответственно, их используют для защиты посевов кукурузы, подсолнечника, сои, гороха, горчицы, овощей открытого и закрытого грунта и других культур, также в садах и на виноградниках.

Насколько их использование снижает применение пестицидов?

Ольга Кузнецова: При умелом использовании энтомофаги способны полностью заменить химические средства защиты растений. Например, трихограмма уничтожает более 200 видов вредителей. Энтомофаги настигают тех в недоступных для химии местах. Так, габробракон способен проникать внутрь поврежденных частей растений, например в початки и стебли кукурузы.

Существуют веские причины для использования энтомофагов в современном земледелии. Среди них - высокая эффективность, избирательность действия (уничтожаются только вредители, а не все насекомые), возможность применения на протяжении всего периода вегетации растений, экологическая безопасность для животных и людей. При использовании энтомофагов невозможна передозировка и нет побочных эффектов, как у химсредств. Они не наносят вреда экологии, никак не влияют на состав овощей, в отличие от пестицидов.

Разрабатывают ли в филиале новые технологии производства энтомофагов?

Ольга Кузнецова: Производство происходит в лабораторных условиях. Исходный материал отлавливается в природе или покупается, затем размножается в лаборатории до промышленных объемов и реализуется сельхозпроизводителям. Часть популяции оставляем для воспроизводства в течение года. Ежегодно филиал выращивает до 30 килограммов трихограмм, до четырех миллионов габробраконов, до 43 тысяч особей златоглазки.

Это биологический процесс, в котором невозможно что-то поменять, природа уже все продумала. Технологии производства давно отработаны, мы стараемся только улучшить их, сокращая использование ручного труда и модернизируя оборудование. Также мы много работаем над улучшением качественных показателей популяций энтомофагов.

Например, в нашей популяции трихограммы, не считая аборигенной, которую мы ежегодно отлавливаем на различных культурах, имеются трех видов: пинтаи, иванесценс и принципиум. Это позволяет увеличить поисковую способность экопаразита и его продуктивный лет. Для производства яиц ситотроги, которые затем заражаются трихограммой, одновременно используем различные культуры - ячмень, пшеницу, кукурузу. Габробракон и златоглазка также ежегодно отлавливаются в природе и после карантина и размножения соединяются с имеющейся у нас популяцией, так, можно сказать, обновляется кровь.

Недавно я в составе делегации "Россельхозцентра" побывала в Узбекистане для обмена опыта по энтомофагам. Там для их внесения широко используют квадрокоптеры. У нас пока выпуск чаще всего осуществляется вручную, хотя применение беспилотной авиации расширяется.

Насколько часто сельхозпредприятия Ставрополья используют энтомофагов для борьбы с вредителями?

Ольга Кузнецова: Это во многом зависит от погодных условий, влияющих на популяции насекомых-вредителей: чем их больше, тем выше спрос. Представители тепличных комплексов, сельхозпроизводители зерновых и пропашных культур обращаются к нам постоянно, а производители овощей открытого грунта - по мере необходимости, им энтомофаги нужны всего 30 дней в году. Помимо аграриев Ставрополья к нам обращаются многие крупные сельхозпредприятия и фермерские хозяйства Краснодарского края, Ростовской области, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Осетии, Дагестана, Чечни, Саратовской и других областей страны.

Работаете ли вы с теми, кто перешел на органическое земледелие?

Ольга Кузнецова: Сельхозпредприятий органического земледелия на территории края пока меньше, чем хотелось бы, но количество обращений от них растет, поскольку результаты использования энтомофагов очень убедительны.

Какие факторы сегодня сдерживают активное применение энтомофагов?

Ольга Кузнецова: Главный фактор - это незнание аграриями биологии вредителя и биоагента. Отсюда боязнь ответственности и выискивание различных причин для отказа от энтомофагов. Специалисты нашего филиала готовы консультировать и оказывать практическую помощь сельхозпроизводителям.

Мы часто презентуем свою продукцию на специализированных сельскохозяйственных выставках федерального масштаба. Специалисты по защите растений нашего филиала ежегодно закладывают опытные площадки на территориях разных сельхозпредприятий для демонстрации эффективности энтомофагов. Результаты прошлогодних опытов по борьбе с хлопковой совкой показали, что экономия аграриев от применения трихограммы и габробракона составила от двух до пяти тысяч рублей в пересчете на каждый гектар.