Пять растений, которые разрушают дачные постройки

Некоторые садоводы настолько увлекаются озеленением своего участка, что даже вокруг дома стараются высадить как можно больше деревьев. Выглядит такой живой «щит» живописно, да и тень и прохладу в жаркие дни обеспечивает. Главное, не выбрать в соседи потенциально опасные растения, которые могут сыграть злую шутку даже с самым основательным строением, будь то сарай, гараж или дачный дом.

Все дело в чересчур быстро развивающейся корневой системе, которая разрастается по всей территории, захватывая все большие площади, в том числе и под фундаментом. К сожалению, процесс незаметен глазу, а потому плачевный результат становится очевиден слишком поздно. Порой приходится делать масштабный ремонт, а то и вовсе демонтировать строение.

Ситифермер Сергей Ермошин в беседе с WomanHit перечислили 5 растений-вредителей, которые лучше вовсе не подпускать близко к участку. Лучше любоваться ими в лесах и скверах, чем наживать себе проблем.

«Вообще посадка деревьев и кустарников вблизи здания регламентируется по моему строительным каким-то СНиПом. По деревьям, насколько мне известно, это не ближе пяти метров к зданию. По кустарникам — не больше полутора метров», — поясняет эксперт.

Тополь

Это настоящий агрессор, который способен даже бетон разворошить своими мощными корнями. Но дачники все равно сажают молодые деревца, считая их чуть ли не главным украшением своих угодий. Растет тополь очень стремительно, за год может вымахать аж на 4 метра. В СССР это дерево часто сажали вдоль дорог и в парках. Но когда увидели, что корни приподнимают лежащий десятилетиями прочный асфальт, поняли свою ошибку. К тому же тополя забирают массу питательных веществ из почвы и распространяют пожароопасный пух.

Клен

Этот красавец тоже опасен, но по-своему. Корни у него растут так же обильно, как у тополя, но располагаются обычно в верхних слоях почвы. За счет этой особенности дерево, несмотря на внешнюю мощь, не слишком устойчиво и может рухнуть на дачный дом при сильных порывах ветра. Учитывайте, что семена клена отличаются повышенной летучестью, и «детки» неизбежно появятся в разных местах участка.

Ясень

Ясень эффективно очищает воздух, насыщая его кислородом, выглядит статно и презентабельно. Однако его способность к быстрому росту порой ставит дачников в тупик. Причем под землей он развивается не менее активно. Гигантские корни справятся даже с усиленным заглубленным фундаментом. Что уж говорить о менее основательно построенных домиках. Небольшой перекос буквально за год может обернуться частичным разрушением строения.

Каштан

Еще один красивый с виду вредитель. Он неизменно привлекает садоводов своим роскошным цветением, однако это тот случай, когда внешность обманчива. Посадишь каштаны вдоль забора или у дома — готовься к тратам и восстановлению конструкций. Если готовы соседствовать с этим деревом такой дорогой ценой — можете покупать саженцы. Но лучше трижды подумайте.

Черемуха

Ну и последней в списке оказалось хрупкое дерево с белоснежными цветами. Ошибки тут нет. Эксперт считает черемуху одним из самых диких и трудноуправляемых растений.

«Черемуха — вообще просто дикое дерево. Разрастается с невероятной скоростью, и она именно корнями плодит», — предупреждает Сергей Ермошин.

Причем вывести дерево с участка — задача почти невыполнимая. Густая корневая сеть снова разрастется. К тому же черемуха грозит гибелью всех остальных растений. Она вытесняет их, жадно впитывая все полезные вещества и влагу.

Садовод советует либо отказаться от посадки вышеперечисленных растений, либо строго соблюдать установленные СНиПом нормы.