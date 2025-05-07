Ученые выяснили, как по поведению щенка определить его будущий характер

Наверняка вы задумывались, каким в будущем станет ваш щенок: спокойным или агрессивным. По словам экспертов, несколько тестов могут дать подсказку.

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В рамках нового исследования учёные из Хельсинкского университета выяснили, что определённые игровые задачи помогают раскрыть ключевые черты характера у щенков в возрасте от трёх месяцев. В том числе то, насколько они станут обучаемыми, независимыми, а также как у них будет развит самоконтроль.

Проведённые тесты включали наблюдение за тем, как щенки преодолевают препятствия, чтобы дотянуться до лакомств, следуют ли они жестам людей и как они реагируют на незнакомые места и людей.

В новом исследовании приняли участие 99 щенков в возрасте от трёх до семи месяцев. Они также прошли повторное тестирование во взрослом возрасте: от одного до восьми лет.

Щенки, которые хорошо справились с тестом на жесты (который проверял, насколько хорошо они реагируют на сигналы человека), в целом хорошо поддавались дрессировке. При этом те, кто пытался достать лакомство прозрачный барьер вместо того, чтобы учиться ходить вокруг, обычно во взрослом возрасте были более импульсивными.

Некоторые же щенки, которые часто смотрели в сторону находящихся поблизости людей, даже незнакомых, став взрослыми, с большей вероятностью опасались незнакомцев. Возможно, это связано с нехваткой у них уверенности в себе.