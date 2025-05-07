Самые неприхотливые цветы для дачи

Каждый дачник мечтает о том, чтобы его сад красиво цвел и благоухал все лето. Чтобы добиться этого, не обязательно прикладывать много усилий - есть немало неприхотливых культур, которые могут долгое время радовать своим внешним видом. Какие растения выбрать, чтобы уход за садом не занимал слишком много времени, разбираемся с экспертами.

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Самые неприхотливые красивые цветы-многолетники для дачи: топ-10

Самые неприхотливые и подходящие для дачников растения - лилейники, шалфеи, хосты, рассказывает преподаватель ландшафтного проектирования в Британской высшей школе дизайна, владелец ландшафтно-архитектурного бюро Malikova Gardens Марина Маликова.

Также сейчас в моде злаки - щучки, вейники и разные сорта овсяниц. В список неприхотливых цветов также можно включить астильбу, астранцию, котовник, шалфей, гейхеры.

Для сада, за которым не требуется особый уход, можно выбирать и однолетние растения, и многолетники. Сначала расскажем про красивые растения-многолетники.

Лилейник

Совершенно неприхотливый многолетник, холодостойкий и нетребовательный к свету, хорошо отзывается на органическую мульчу. Разные гибриды этой культуры цветут в разное время. Если подобрать их по срокам цветения, то в саду будет бесконечное цветение весь сезон. В ландшафтном дизайне лилейники используют в миксбордерах, по краям водоемов.

"Лилейники имеют огромный спектр по цвету, начиная с самых бледно-желтых оттенков и заканчивая темно-красными, бордовыми, чуть ли не черными, - говорит Марина Маликова. - Но основные, конечно - оранжевые цвета, разные теплые оттенки оранжевого и красного. Красиво, хорошо цветут, совершенно неприхотливые, не нуждаются ни в каких подкормках, дополнительных поливах, все очень просто".

Хоста

Хоста как будто специально была придумана для тенистых уголков. Несмотря на то, что родом хоста из Восточной Азии, она прекрасно приспособилась к зимам Средней полосы, выдерживает морозы до минус 23 градусов.

Не любит сухой и истощенный грунт, также не приветствует сильные порывы ветра.

В садовом дизайне эту культуру ценят в основном за красивые листья разнообразных форм и расцветок. Хотя и цветочки хосты имеют довольно привлекательный вид. Проходит цветение во второй половине лета.

Ирис

Эффектное многолетнее травянистое растение с изящными крупными цветками и длинными листьями. Цветут ирисы в июне. Каждый цветок в среднем - 5-7 дней.

Обычно ирисы спокойно переживают зиму в Средней полосе без укрытия, однако в северных регионах цветы на зиму все-таки лучше укрыть либо лапчатником, либо смесью песка, опилок и грунта. Эта культура засухоустойчивая, поэтому частых и обильных поливов не требуется.

При подкормке ирисов важно не переборщить с азотными удобрениями. Эта культура вообще не очень любит подкормки, это тот случай, когда лучше недокормить, чем наоборот.

Мюленбергия

Не очень распространенное, но очень красивое и неприхотливое растение. Этот травянистый многолетник относится к семейству злаковых, достигает метра в высоту, цветет в течение двух месяцев, в августе-сентябре. Соцветия у него - в виде метелок нежно-розового, белого или светло-фиолетового цвета.

Семенами его можно сажать в открытый грунт в конце весны. Размножать можно также делением куста. Растение засухоустойчивое, поэтому частых поливов не требуется. Подкормить достаточно раз за сезон органикой.

Если зимой морозы в регионе бывают ниже 18 градусов, мюленбергию следует хорошо укрыть.

Эффектно смотрится в групповых посадках, в альпийских горках и в качестве бордюрного растения.

Гвоздика садовая

Всем, казалось бы, знакомая гвоздика имеет множество сортов и оттенков цвета, от белоснежного до ярко-бордового. Уход за гвоздикой не доставит больших хлопот. Она довольно засухоустойчива, выдерживает морозы до минус 15 градусов. Единственный грунт, в который не следует сажать этот цветок, - глинистый.

Вырастить гвоздику из семян несложно, но зацветет она только на второй год. Чтобы ускорить этот процесс, лучше посадить цветок через рассаду. В открытый грунт можно высаживать рассаду и весной, и перед зимой, в сентябре-октябре. Цветет гвоздика с конца весны практически до первых заморозков. Чтобы продлить цветение, увядшие бутоны надо своевременно обрывать. Это растение не любит излишнюю влагу, часто поливать ее не стоит.

Гвоздика хорошо смотрится в рокариях, в бордюрах, миксбордерах. Низкорослые сорта используют для посадки в кашпо, балконные контейнеры.

Гейхеры

Эти растения, как и хосты, садоводы ценят за красивую листву.

"Гейхеры являются почвопокровными многолетниками с неброским цветением, но их любят за оттенки листвы. Очень много разноцветных листиков, и они декоративны весь сезон. В отличие от цветущих многолетников, гейхера декоративна большой промежуток времени, три месяца и больше", - делится опытом Марина Маликова.

Листья гейхеры разных сортов различаются не только по оттенкам цветов, но и по структуре: есть гладкие, есть кудрявые и даже гофрированные. Цветет это великолепное растение все лето, до самых заморозков.

Медуница

Милое многолетнее растение, зацветающее среди первых, в апреле-мае, едва сойдет снег. Цветки имеют окраску от белой до темно-синей и ярко-пурпурной. Листья у разных сортов тоже очень декоративны. Предпочитает тень, полутень и слегка влажный грунт.

Культура отличается устойчивостью к большинству заболеваний и вредителей, опасаться следует только слизней и улиток. Растение является отличным медоносом, применяется в народной медицине. Используют в рокариях, альпинарии, вдоль водоемов.

Тюльпаны

Тюльпаны пользуются огромной популярностью, оставаясь при этом совершенно несложным в уходе растением. Эта культура любит солнечные места, слабощелочной или нейтральный грунт и не любит сильных порывов ветра. Сортов этого великолепного цветка великое множество, как и окрасок. Массовое цветение тюльпанов отмечается в конце апреля - начале мая. В зависимости от сорта и региона выращивания сроки цветения могут сдвигаться на одну-две недели.

Подкармливают тюльпаны, как и большинство остальных цветов, три раза за сезон - ранней весной, в период бутонизации и после окончания цветения. Рекомендуются регулярная прополка и рыхление грунта. Растение подвержено грибковым заболеваниям, а также вирусу пестролепестности и некрозу табака. Любят этот цветок и вредители - слизни, улитки, медведки и другие.

Мшанка шиловидная

Травянистое почвопокровное многолетнее растение, внешне похожее на мох или траву, цветущее практически все лето маленькими белыми цветочками, рассыпанными по зеленому "фону". Высота кустика - 5-10 см. Хорошо растет на открытых освещенных участках, сильную жару не любит. Размножается семенами, черенкованием и делением. Семена высаживают в открытый грунт с мая по август.

Уход за мшанкой несложный. Регулярный полив, прополка, подкормки необходимы только на истощенном грунте. На зиму растение не нуждается в укрытии, устойчиво к заболеваниям и вредителям. В ландшафтном дизайне его используют в альпийских горках, вдоль садовых дорожек, в качестве газона.

Иволистный дербенник

Иволистный дербенник, или плакун-трава, - многолетнее влаголюбивое растение, цветущее пышными соцветиями в виде колоса. Нетребователен к почвам, морозоустойчив, не нуждается в подкормках. Хорошо растет вдоль водоемов, болот, на заливных лугах. Цветет 1-1,5 месяца, в июне-июле. Сажать можно как семенами, так и саженцами, чтобы ускорить цветение.

Отличается устойчивостью к болезням и вредителям. В обрезке не нуждается, можно только удалять отцветшие соцветия. Полив нужен частый, особенно на сухих участках. Укрывать на зиму не обязательно. На садовом участке это высокорослое растение будет прекрасным фоном для клумбы, хорошо смотрится вдоль заборов, стен. Но лучше всего высаживать его около водоемов. В народной медицине используется в качестве средства от бессонницы.

Вискария обыкновенная

Эффектный, но неприхотливый в уходе многолетник. Цветет с конца весны по июль. Относится к долгоживущим растениям (до 13 лет). Розовые цветы отличаются нежным ароматом, который привлекает пчел.

Хорошо растет на освещенных участках - поляны, пустыри, луга. Семенами в открытый грунт можно высевать, когда минует угроза возвратных заморозков, примерно в конце мая - начале июня.

Во время цветения нуждается в регулярном поливе, иначе соцветия начнут быстро увядать. Подкормки не обязательны. Выдерживает морозы до минус 25 градусов. Можно выращивать в альпинарии, в качестве бордюрного растения, в групповых посадках.

Совет эксперта! Если вы хотите придать вашему саду французский шарм, можете посадить шалфей и котовники.

"Они имеют фиолетовый спектр разных оттенков, от белого и светло-сиреневого до темно-синего, и они для нас являются заменителем французских лавандовых полей", - рекомендует Марина Маликова.

Самые неприхотливые красивые цветы-однолетники для сада: топ-5

Многолетники - это основа, костяк цветника. Вокруг нее каждый сезон можно высаживать разные однолетники, радующие обилием форм и окрасок. И клумба каждый год будет выглядеть по-разному.

Руководитель ландшафтной компании "Карелия", ландшафтный продюсер Сергей Лычагин рекомендует:

"Если хочется экспериментов, я рекомендовал бы начать с однолетних цветущих растений. Каждый год можно высаживать все новые цветы, чтобы разнообразить свой сад. А набравшись опыта, можно уже высадить многолетники, которые будут радовать каждый год".

Бархатцы

Самые, пожалуй, неприхотливые и распространенные однолетники. Вырастить их может даже начинающий цветовод. Есть низкорослые, среднерослые и высокорослые (до одного метра) сорта.

Посев семенами можно производить, когда земля хорошо прогреется, примерно во второй половине мая. На рассаду - в середине марта и начале апреля. В открытый грунт рассаду высаживают в конце мая - начале июня.

Этот цветок предпочитает солнечное место, но не боится и тени - полутени.

Увядшие соцветия надо регулярно удалять, чтобы продлить сроки цветения. Цветут бархатцы с начала лета до конца сентября.

Цветку требуется регулярная прополка, подкормку комплексным удобрением рекомендуется проводить три раза за сезон. В дождливое лето растениям могут навредить слизни.

Дачница Ксения Дробышевская делится личным опытом:

"В прошлом году посадила обычные бархатцы, название сорта даже не помню. Ожидала увидеть милые маленькие "огоньки". А выросли огромные "гулливеры", почти с меня ростом. Чем я была очень удивлена. Поняла, что нужно внимательно читать информацию о растении, прежде чем его высаживать".

Лобулярия

Лобулярия - прелестный однолетник с мелкими цветочками нежно-сиреневого, белого или розового оттенка и приятным медовым ароматом. Цветет лобулярия приморская очень долго - с мая и до первых заморозков. К грунту неприхотлива, растет в любом. Не любит застоя влаги. Может расти и в тени, и на солнце. Лобулярией оформляют садовые дорожки, хорошо смотрится она в больших садовых вазонах, в кашпо, в альпинарии, в балконном контейнере.

Астра

Очень популярный у садоводов однолетник. Любит солнечные места или полутень. Окраска цветов - самая разнообразная, известно около 250 сортов этого растения. Цветет с июля до первых заморозков. После срезания долго сохраняет привлекательный вид, поэтому широко используется при составлении букетов.

Портулак

Портулак крупноцветковый - отличный вариант для начинающих садоводов. Цветение начинается в июне и заканчивается с первыми заморозками. Он хорошо смотрится в бордюрах, в рокариях. К болезням устойчив, из вредителей боится только тли. К почве не требователен, в подкормках и в прополке не нуждается. Единственное, что ему необходимо, - своевременный полив.

Цинния

Яркий малоуходный однолетник из семейства астровых, хотя в южных регионах его можно выращивать и как многолетник. Известно больше 20 сортов этого цветка и еще больше гибридов. Три подкормки за сезон, регулярный полив и своевременное удаление увядших цветков - вот и все, что ему требуется. Зато радовать своим цветением он будет со второй половины июня до самых заморозков.

Если были нарушены правила агротехники - слишком обильный полив или очень густые посадки, растение может заболеть мучнистой росой или серой гнилью. Если растение атаковала тля, необходимо обработать посадки фунгицидом строго по инструкции.

Сроки цветения самых неприхотливых многолетников и однолетников: сводная таблица

Месяц цветения Растение

Апрель тюльпаны и другие луковичные, медуница

Май лобулярия, лилейник, медуница, гвоздика садовая, тюльпаны

Июнь лобулярия, бархатцы, лилейник, гвоздика садовая, вискария обыкновенная, мшанка шиловидная, иволистный дербенник, ирисы, портулак крупноцветковый, цинния, гейхера

Июль лобулярия, бархатцы, лилейник, гвоздика садовая, вискария обыкновенная, мшанка шиловидная, иволистный дербенник, хоста, астра, портулак крупноцветковый, цинния, гейхера

Август лобулярия, бархатцы, лилейник, гвоздика садовая, мшанка шиловидная, мюленбергия, хоста, астра, портулак крупноцветковый, цинния, гейхера

Сентябрь лобулярия, бархатцы, гвоздика садовая, мюленбергия, цинния

Октябрь астры, лобулярия, цинния

Мнение эксперта

"Очень быстро зацветают весной луковичные: крокусы, нарциссы, тюльпаны, - говорит Сергей Лычагин. - После схода снега они первые выходят на солнце и создают цветочный ковер. Флоксы, астильбы, астры, нарциссы, георгины из так называемой "бабушкиной" коллекции - всегда беспроигрышный вариант для создания садового цветника. Если вас интересуют более минималистичные стили в цветниках, то, конечно, надо вспомнить о злаковых растениях. Если совсем не хочется видеть стандартные цветы, то обратите внимание на полевые виды цветов, но они нуждаются в более определенном месте, чтобы не засорять участок. Васильки, колокольчики, ромашки будут уместны в данном контексте".

В то же время, отмечает Лычагин, нужно понимать, что все растения живут в сообществе друг с другом, конкуренции не избежать. Соответственно, более агрессивные виды - например, ромашка - могут неблагоприятно влиять на произрастание других цветущих растений.

Красивые цветы, не требующие особого ухода и цветущие все лето: список

Если вы хотите любоваться на цветы в течение всего лета, обратите внимание на неприхотливые:

Однолетники - бархатцы, лобулярию приморскую, циннию, портулак.

Многолетники - гвоздику садовую, мшанку шиловидную, разные сорта лилейников.

Советы экспертов

Прежде чем начать высаживать растения, необходимо правильно выбрать место для каждой культуры, подчеркивает главный агроном "Егорьевского питомника Никитенко Александра" Аллан Никитенко.

"Важно понимать, что за растение вы покупаете и в какое место его необходимо посадить. Большая часть однолетних цветов предпочитает солнечное место. А вот с многолетними цветами все гораздо интереснее. Существуют не просто теневыносливые, но даже тенелюбивые цветы, которые на открытом солнце будут чувствовать себя хуже, чем под кроной деревьев или в полутени. У таких растений могут подгорать листья или не будет полноценного цветения, если вы посадите их на открытом солнце. Это, например, хоста, бадан, астильба, бузульник, некоторые виды анемонов, медуница, многие виды вербейника, волжанки, некоторые виды дицентры", - перечисляет он.

Если цветник находится в затененном месте, то нужно выбирать не только тенеустойчивые, но и влагоустойчивые растения, которые не боятся застоя воды, отмечает Сергей Лычагин. На участке, находящемся в тени, будет очень долго таять снег и станет накапливаться влага.

"Самыми неприхотливыми цветами являются те цветы, которым созданы благоприятные условия для их существования и ухода в данном месте", - отмечает Сергей Лычагин.

Также важно понимать, насколько то или иное многолетнее растение подходит для вашего региона, добавляет Никитенко. Обязательно изучите, как зимует тот или иной цветок.

"Существуют удивительные, уникальные, безумно красивые растения, которые в северных широтах либо выращиваются как однолетние культуры, либо на зиму требуют укрытия. Будет ли у вас возможность этим заниматься? Если да, то это замечательно!".

Неприхотливость цветника зависит не только от видов растений, но и от удобства ухода за ним. В этом плане лучше делать участки из однородных цветов, советует Марина Маликова. Тогда гораздо легче опознать в этой массе сорняки и легким движением руки выдернуть их. Если же ваш цветник - это разнотравье, то только специалист высокого уровня с ходу сможет понять, что здесь сорняк, а что - декоративное растение.