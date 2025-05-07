Перечислены симптомы головной боли у собак

Если собака утыкается носом в колено хозяина, это может говорить о наличии головной боли у питомца. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила доцент кафедры болезней мелких домашних, лабораторных и экзотических животных Российского биотехнологического университета (Росбиотех) Юлия Меликова.

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«Головная боль у собак – сложная для диагностики проблема. Одним из таких признаков является упирание носом в колено хозяина или другие поверхности. Хотя подобное поведение иногда носит ситуационный характер и связано с привлечением внимания, в других случаях оно действительно может свидетельствовать о неврологическом дискомфорте, включая головную боль», – сказала Меликова.

Она пояснила, что такое поведение требует особого внимания при наличии сопутствующих симптомов.

«Собака может проявлять свето- и звукобоязнь, прятаться в темные углы, демонстрировать беспокойство или, наоборот, необычную вялость. Иногда наблюдается отказ от еды, особенно в условиях яркого освещения или шума. Физиологические проявления могут включать тремор век или морды, разный размер зрачков, а также характерную позу с опущенной головой и напряженной шеей. В более серьезных случаях отмечается дезориентация или кружение на месте», – уточнила Меликова.

Эксперт добавила, что при подозрении на головную боль у питомца, владельцу следует прежде всего понаблюдать за частотой и продолжительностью подобных эпизодов.