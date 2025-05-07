Как помочь домашним животным адаптироваться на даче

В преддверии лета многие дачники готовятся к переезду на загородные участки. Вместе с ними на каникулы отправятся и их питомцы. О том, какие проблемы с адаптацией могут возникнуть у домашних животных и как подготовить их к жизни на новом месте, – в нашем материале.

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Предварительная подготовка

Специалисты рекомендуют готовить домашних животных к переезду за город заранее. Ветеринар Михаил Шеляков отметил, что начинать сборы необходимо с проведения для питомцев базовых профилактических процедур.

"Нужно помнить, что мы выезжаем на природу, где возможен контакт с аборигенами – мышами, ежами, бродячими животными, от которых можно подцепить блох, а также более серьезные заболевания, к примеру бешенство. Плюс высокая растительность – это всегда клещи", – напомнил врач в беседе с Москвой 24. «Прежде всего у питомца должна быть сделана прививка от бешенства (вакцина ставится ежегодно). Затем мы проводим обработку от блох, глистов и клещей – на даче ее нужно повторять ежемесячно. Также дополнительно стоит приобрести ошейник от паразитов, для двойной защиты», — Михаил Шеляков, врач-ветеринар.

Вторым пунктом Шеляков рекомендовал собрать для питомца отдельную аптечку. Из базовых лекарств в нее должны попасть антигистаминные (на случай укусов насекомых), антисептические средства и бинты (на случай травм), а также сорбенты (при нарушениях работы желудочно-кишечного тракта). Дополнительно в комплект первой помощи могут войти антибиотики и препараты для купирования симптомов хронических заболеваний, если такие у животных имеются, разъяснил ветеринар.

При этом самым стрессовым этапом смены места жительства для кошек и собак является сам переезд из точки А в точку Б, указал в беседе с Москвой 24 зоопсихолог Мирослав Волков. Чтобы снизить напряжение животного в пути, специалист рекомендовал готовить его к дороге заблаговременно.

"Сначала дома мы потихоньку приучаем питомца к переноске. Кладем туда игрушки или любимую подстилку, хвалим, если животное провело там какое-то время", – рассказал зоопсихолог.

«Затем за пару недель начинаем репетировать переезд. Например, если будем ехать на машине, заранее сажаем животное в транспорт и проводим в дороге небольшие промежутки времени, постепенно их увеличивая», — Мирослав Волков, зоопсихолог.

Если хозяева понимают, что у них чувствительный питомец и дорога дастся ему тяжело, Волков рекомендовал обратиться к ветеринару за вспомогательной терапией. Врач может назначить успокоительные, а также противорвотные препараты от укачивания на фоне стресса.

На месте

Следующий важный этап – адаптация на новом месте. По словам ветеринара Михаила Шелякова, стресс из-за смены обстановки может проявляться у кошек и собак в виде расстройства ЖКТ, повышенной нервозности и даже попыток сбежать.

"Чтобы легче прожить этот период, можно взять из дома любимые вещи и игрушки животных, пропитанные их запахом", – рассказал ветеринар. «Также мы используем привычные, не новые лотки и наполнители, миски и ни в коем случае не меняем корм. Пища – важная часть жизни животного, и изменения в рационе могут вызывать дополнительный стресс», — Михаил Шеляков, врач-ветеринар.

В свою очередь, зоопсихолог Мирослав Волков рекомендовал дать питомцам время адаптироваться: стресс из-за переезда абсолютно естественен, и, как правило, он проходит сам собой в срок от трех дней до недели. При этом эксперт подчеркнул, что больше проблем с привыканием к дачному дому возникает у кошек, чем у собак: последним важнее привычный контингент вокруг.

Чтобы не усугубить стресс, Волков посоветовал в первые дни не оставлять питомца одного в дачном доме надолго: нахождение рядом родного человека будет успокаивать. С другой стороны, свое присутствие не нужно навязывать: если питомец хочет пару дней прятаться в укромном месте, нужно дать ему такую возможность и не отправлять на исследование территории насильно.

Пока животное адаптируется к дому, эксперт рекомендовал подготовить к выгулу участок: к примеру, убрать с территории опасные предметы, о которые можно пораниться или сгрызть их. Владельцам собак стоит убедиться, что в заборе нет дыр и тайных ходов, которыми можно воспользоваться для побега.

«Я категорически не рекомендую самовыгул как для кошек, так и для собак. Домашнее животное должно быть дома, внутри периметра забора – за участком оно может просто погибнуть. Поэтому все прогулки должны быть под контролем хозяина», — Мирослав Волков, зоопсихолог.

Также Волков посоветовал еще до переезда выяснить расположение и режим работы ближайших ветеринарных клиник на случай экстренных ситуаций.