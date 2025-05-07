О каких местах на кухне забывают при уборке

Во время уборки на кухне легко упустить из виду места, где обитает большое количество микробов. Например, это ручки кранов у раковины.

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Ручки смесителей. По данным Министерства сельского хозяйства США, раковина - это основное место обитания пищевых бактерий. После прикосновения к сырому мясу первое, за что вы хватаетесь, - это ручка крана. В большинстве случаев для очистки смесителей достаточно будет мыла и воды.

Ящики для овощей и фруктов в холодильнике. Исследования Национального фонда санитарии показали, что больше всего микробов на кухне можно найти в ящиках для овощей и мяса. Это и сальмонелла, и листерия, и дрожжи, и плесень, и кишечная палочка. Хорошо, если вы будете мыть эти ящики каждый месяц. Для этого выньте их из холодильника и протрите мягким моющим средством, используя чистую губку или ткань. Также следите, чтобы в холодильнике температура была около +5 градусов по Цельсию.

Банки со специями. В ходе одного исследования было обнаружено, что в банках со специями в два раза больше бактерий, чем на других поверхностях. Мойте их с мылом и горячей водой, а затем тщательно высушите, прежде чем снова ставить на полку.

Внутренности микроволновки. Если вы пользуетесь этим прибором часто, то её нужно очищать раз в неделю. Нагрейте чашку горячей воды в микроволновке, чтобы распарить пригоревшую еду, а затем используйте для отмывания всего мягкую чистую ткань и средство для мытья посуды.

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Вытяжка. Снимайте с неё фильтр и замачивайте его в мыльной воде. Также вы можете помыть его в посудомоечной машине.

Под духовкой. Помойте ящик для хранения различных принадлежностей в раковине с мылом и водой, а затем пропылесосьте под духовкой. Не забудьте также протереть всё универсальным чистящим средством.

Ручки холодильника, микроволновки, духовки, шкафов. На ручках холодильника было обнаружено около семи пищевых патогенов, включая E. coli , S. Aureus и Streptococcus mitis. К счастью, их легко очищать. Просто распылите на них универсальное чистящее средство и протрите всё тряпкой. Не забывайте так делать каждую неделю.