Как понять, что собака вас любит

Многие обожают животных: все чаще собака становится не просто лучшим другом, а членом семьи. Мы бежим с работы к питомцу, проводим с ним свободное время, а иногда даже и спим на одной постели. Но как узнать, взаимна ли эта симпатия? Какие сигналы свидетельствуют о собачьей привязанности, нам рассказала кинолог Олеся Сухенко.

Какие сигналы свидетельствуют о привязанности собаки

Собака — стайное животное, поэтому и своих хозяев она воспринимает как вожаков. Питомец тянется к человеку не из-за эмоций, его привлекает надежность и стабильность. Он выбирает в качестве центра стаи того, кто:

принимает решения;

регулирует доступ к ресурсам: еде, вниманию, пространству;

чаще всего остается спокойным и уверенным;

последователен в своих действиях и сигналах.

Кинолог выделил пять основных признаков привязанности собаки:

1. Физический контакт

Если собака стремится лечь рядом или сама предлагает контакт: кладет голову, дотрагивается лапой — это хороший знак.

2. Поиск поддержки

В стрессовых ситуациях питомец ищет поддержку у того, кому он доверяет. Он может прятаться за вас, если ему некомфортно, или подавать зрительный сигнал.

3. Где вы — там и собака

Когда четвероногий друг «ходит хвостиком» за вами, это явный признак симпатии. Собака хочет быть рядом со своим человеком.

4. Радость при возвращении

О расположении может говорить реакция собаки на ваше возвращение домой. Если вас не было всего 5 минут, а питомец все равно вне себя от радости — значит он питает к вам нежные чувства.

5. Чувство безопасности

Во время сна собака находится в особенно уязвимом состоянии. Спокойный отдых рядом с хозяином в расслабленной позе на боку или с открытым животом показывает доверительное отношение.

Может ли собака любить

Как бы грустно это ни было, но в человеческом смысле животные любить не могут. У них по другому устроена психика и мотивация поведения, а также в корне отличается восприятие мира.

«У собак нет абстрактных понятий, как у нас. Они не думают: „Я люблю его, потому что он добрый, щедрый и веселый“. Их „любовь“ — это сильная привязанность, основанная на инстинктах, эмоциях и опыте. Их чувства — это реакция здесь и сейчас. Собака не будет скучать, размышляя о вас глубокой ночью. Но она может обрадоваться до визга, когда вы приходите, потому что у нее с вами связана радость, безопасность и ресурсы», — комментирует эксперт.

Все чувства питомца обусловлены эволюцией: щенок видит в хозяине замену маме, а взрослая собака — надежного члена стаи.

Как наладить отношения с питомцем

Если собака игнорирует вас, избегает контакта или подает сигналы дискомфорта: зевает, облизывается, моргает, значит ваши отношения дали трещину. К счастью, это поправимо. Чтобы исправить ситуацию, кинолог советует следующее:

1. Уважайте личные границы

Всем, включая собак, иногда хочется уединения. Не стоит быть слишком навязчивым, если питомец не настроен играть, а хочет отдохнуть в одиночестве.

2. Спокойно взаимодействуйте

Не повышайте голос на животное. Старайтесь общаться без эмоциональных всплесков, так собака не только лучше вас поймет, но и со временем проникнется симпатией.

3. Будьте предсказуемы

Чем понятнее ваше поведение, чем безопаснее себя чувствует собака. Если поведение хозяина отклоняется от «нормы», питомец может чувствовать тревогу, а потом и вовсе начать отдаляться.