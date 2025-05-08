Как понять, что у кошки что-то болит, и ей пора к ветеринару

Мало кто знает, но в кошачьем организме вырабатывается собственное обезболивающее. Когда питомец чувствует дискомфорт, его тело начинает вырабатывать гормон эндорфин. Под его воздействием боль стихает, и животное чувствует себя хорошо. В подобном состоянии кошка может пребывать до нескольких недель.

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Этот навык современные мурлыки переняли от предков. В дикой среде слабость могла стать фатальной, поэтому маскировать свои недуги кошки научились на отлично. В наши дни они продолжают пользоваться этим инстинктом, иногда мешая оказать себе помощь.

Как понять, что с животным что-то не так? Стоит обратить внимание на поведение усатого-хвостатого. Непривычная поза, странные движения, отказ от привычного поведения могут стать тревожным сигналом.

Особенно часто проблемы со здоровьем кошек проявляются в отсутствии игривости. Некогда активное животное начинает дольше спать, меньше двигаться, а порой и вовсе лежит возле миски или на полу.

Иногда животное, наоборот, становится слишком активным. Беспокойство проявляется в нетипичное для мурлыки время, а ее поведение не похоже на игру.

Наблюдательные хозяева сразу могут заметить проблемы со здоровьем питомца. В этом им помогает наблюдение за дыханием кошки. При возникновении болевого синдрома оно становится поверхностным, учащается. В спокойном пребывании кошка дышит плавно и глубоко.

Немаловажным признаком становятся расширенные зрачки мурлыки. При нормальном освещении они сужаются, однако, если кошка чувствует боль, размер зрачков даже в яркий день будет увеличен, а веки могут быть полуприкрыты.

Часто при болях кошка вылизывает одно и то же место, не дает к себе прикасаться или вовсе отказывается от ухода.

Ветеринары отмечают: странное поведение усатиков дольше двух-трех дней — весомый повод для обращения к специалисту.

Самым тревожным сигналом становится отказ от еды. Если раньше кошка прибегала к миске и с удовольствием съедала все ее содержимое, то теперь даже любимые лакомства могут ее не радовать.

При сильных болях животное может пить больше обычного или вовсе отказаться от воды. В таких случаях пристальное внимание стоит обращать на мочеиспускание кошки. Если питомец начинает ходить в туалет в нетипичное место, проявляет беспокойство в лотке или ложится спать рядом с ним — стоит показать животное ветеринару.

Часто такое поведение сигнализирует о проблемах с мочевыделительной системой или почками.

Нередко при сильных болях кошки начинают издавать необычные звуки: громко мяукать, мурлыкать или даже рычать и шипеть. Так животное показывает: ему некомфортно, больно и страшно.

Агрессия, по мнению специалистов, может проявиться даже у самой ласковой кошки. Обычно миролюбивый питомец начинает злиться на хозяев, проявлять агрессию при поглаживании или попытках поиграть. Особенно стоит понаблюдать за реакцией при прикосновении к какой-либо части тела пушистика. Нередко именно боль кардинально меняет поведение животного.

При выявлении одного или нескольких признаков в изменении поведения животного стоит обратиться к ветеринару. Чем раньше доктор осмотрит кошку, тем быстрее начнет лечение и поможет мурлыке прийти в норму.

Особенно требует незамедлительного обращения к врачу полный отказ хвостатого члена семьи от еды и воды, явные признаки страдания или полное безразличие к происходящему вокруг.

Также не стоит ждать улучшений, если очевидно, что животное получило травму. Падение с высоты, упавшая на животное ваза или большая книга, неосторожная игра ребёнка с питомцем — все это может стать причиной плохого состояния животного, неочевидных травм и болевого синдрома.

От ответственного отношения хозяина зависит долголетие и здоровое существование кошки. Поэтому не стоит игнорировать возможные сигналы мурлыки, профилактические осмотры и постановку прививок.

Если у питомца выявлено хроническое заболевание, необходимо соблюдать все рекомендации ветеринара, чтобы не навредить кошке еще сильнее. Только забота и внимание могут сделать пребывание животного в доме счастливым и безопасным, обеспечат ему долгую жизнь без серьёзных заболеваний.