Семь вещей, которые нужно сделать на даче в начале мая

Начало мая — это то самое время, когда дачный сезон можно считать благополучно открытым, а сад постепенно превращается в живую, дышащую, цветущую вселенную. Все вокруг просыпается: солнце уже не только светит, но и греет, трава так и стелется под ноги шелковым ковром, а на деревьях уже проклюнулись первые листочки. Чтобы летний сезон прошел «на ура», есть некоторые обязательные вещи, которые стоит сделать в первые майские дни на даче. Советами и секретами поделился садовод Павел Пахомов.

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Осмотрите участок

Перед тем, как бросаться в грядки, важно понять, что происходит вокруг. Пройдитесь по участку: осмотрите забор, садовую мебель, теплицу, сарай, веранду. Что-то могло повредиться зимой, где-то нужно что-то подкрасить, смазать, заменить и подкрутить.

Проверьте, не взбунтовались ли грызуны в хранилищах. Мартовская капель могла превратить крышу в решето, а мартовский ветер — пластиковый парник в воздушного змея. Совет: сразу заведите чек-лист или блокнот, куда будете записывать все, что требует мелкого ремонта. Это поможет избежать беспорядка в мыслях и делах и лишних поездок в строительный магазин.

Устройте генеральную уборку

Пыль, паутина — все это нужно безжалостно смести. Проветрите дом, помойте окна (наконец-то они начнут радовать вас видами), помойте посуду и проверьте продукты, оставшиеся с прошлого сезона. Протрите поверхности, особенно кухонные, чтобы не звать незваных гостей из ближайшего муравейника. Да, на даче должно быть немного проще, чем в городе — но не настолько, чтобы жить в пыли, правда? Помните: чистый дом — лучшая прелюдия к шашлыку и долгим вечерним разговорам.

И не забудьте про зону отдыха, ее тоже нужно обустроить и облагородить. Да-да, это не шутка. Вы не раб на галерах. Дача — это не только «все посадить до 9 мая, это еще и про удовольствие от процесса.

Разбудите землю

Если почва уже подсохла, пора взрыхлить грядки, убрать мульчу с осени, а если нужно — подсыпать свежий компост. Солнце уже работает вовсю, и земле хочется дышать.

«Подготовьте места для рассады, подбейте сроки посевов, уберите остатки прошлогодней ботвы — все, что мешает новому сезону начать с чистого листа. Лайфхак: после рыхления дайте грядкам пару дней "отдохнуть“. А вы в это время займитесь рассадой или цветниками», — советует эксперт.

Пересадите и подкормите многолетники

Начало мая — отличное время для деликатной пересадки хост, флоксов, ирисов, лилейников и других многолетников. Разделите, пересадите, подсыпьте им компоста — и они вас отблагодарят бурным цветением. Также проверьте клубнику: если кустики слишком плотные — проредите.

Проверьте сад и обрежьте деревья

Если вы не успели сделать санитарную обрезку в марте — сейчас еще можно подрезать сухие или больные ветви. Осмотрите яблони, вишни, сливы: как они пережили зиму, нет ли морозобоин.

«Возможно, деревья пора побелить или защитить от вредителей. К слову, в это же время активизируются муравьи и тля — заранее приглядитесь, не завелись ли они на ваших посадках. Не забудьте: пока лист еще не пошел в силу и рост, самое время заняться формированием кроны», — говорит садовод.

Высадите ранние культуры

Редис, шпинат, укроп, салаты, горох, морковь, свекла — все эти овощные семена готовы отправиться в открытый грунт уже в первые дни мая. Температура ночью все еще может быть низкой, но для многих культур это даже в радость. А вы уже в июне будете собирать салаты прямо с грядки. Используйте нетканый укрывной материал, если обещают похолодание — это даст вашей зелени шанс спокойно пережить заморозки.