Кинолог рассказал об особенностях породы доберман-пинчер

Кинолог, ветеринарный доктор, эксперт международной категории Владимир Уражевский рассказал об особенностях такой породы собак, как доберман-пинчер.

«Доберман-пинчер — это серьёзная порода, в некоторых странах её привлекают для службы в полиции. Также их используют для охраны частных домов и объектов. Доберман может быть очень опасен, если у него безответственный хозяин», — заявил он в беседе с 360.ru.

Как отметил Уражевский, всем собакам этой породы необходимо проходить курс дрессировки. На улицу их желательно выводить только с поводком и в наморднике.

Эксперт также напомнил об ответственности хозяев за действия питомца.

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