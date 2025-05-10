Садовод из Челябинска раскрыла секрет богатого урожая

Каждый год на рассаду возлагается много надежд – дачники с нетерпением ждут обильного урожая. И почти у каждого есть свои секреты, как и чем подкармливать хрупкие саженцы.

«Я поливаю рассаду газировкой. Разумеется, речь не о сладких напитках типа «Дюшеса» или «Буратино». Я использую газированную минералку. Покупаю для рассады «Ессентуки» или «Боржоми». Газ выветриваю, добавляю обычную воду 1:1 и поливаю», – призналась челябинский садовод с 40-летним стажем Юлия Павлова.

По словам Павловой, саженцы она поливает под корень, а остатками опрыскивает листву. В результате этой процедуры у ростков укрепляются корни, и они сразу идут в рост. Благодаря газированной минеральной воде растения получают цинк, йод и железо.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, как выбрать правильные сроки посева, ориентируясь на фазы Луны, и какие культуры стоит высаживать в начале, середине и конце месяца.