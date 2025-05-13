Чем часто болеют ротвейлеры

«Ротвейлер – известная служебная порода. Средняя продолжительность ее жизни – 10-12 лет. Она во многом зависит от качества жизни собаки, то есть предоставленных владельцем условий. Помимо этого, важную роль играет профилактика распространенных заболеваний, направленная на поддержание здоровья питомца», — Данил Игнатьевич Сафронов, ветеринарный врач Petstory.

© Petstory

Зная, распространенные болезни ротвейлеров, вы вполне можете их предупредить, по крайней мере те, что не обусловлены наследственностью. С такими патологиями должны бороться заводчики породы. В нашей статье мы расскажем и про генетические нарушения, и про общие заболевания, перечислим их симптомы и осложнения.

Основная информация о ротвейлерах

Современные представители породы известны как защитники и охранники, но ранее их также использовали как пастушьих и тягловых собак. В месте возникновения этих питомцев, немецком городе Ротвайль, ротвейлеров запрягали в тележки для развозки мяса. Поэтому они по-прежнему демонстрируют отличные результаты в вейтпуллинге.

Иногда ротвейлеров путают с доберманами, но их легко отличить по меньшей высоте в холке и коренастому телосложению. Для этих собак также характерен всего один окрас – черно-подпалый.

Ротвейлеры стойко переносят шалости детей, но в силу пастушьего опыта склонны толкаться и могут ненароком повалить ребенка. Поэтому за совместными играми должны следить взрослые.

Заболевания, к которым склонна порода

Владельцам, как и заводчикам, полезно знать, чем болеют ротвейлеры. Осведомленность о возможных патологиях дает большое преимущество, так как позволяет своевременно предпринять действия по их предупреждению. Поэтому ваш питомец вполне может избежать перечисленных ниже заболеваний, если соблюдать их профилактику с малых лет жизни.

Дегенеративная миелопатия (DM Ex2)

Эта неизлечимая патология лишает двигательной функции в ходе стремительного уничтожения нервных клеток. Она развивается у собак старше 8 лет, которые получили от своих родителей 2 мутантных гена SOD1.

К симптомам дегенеративной миелопатии относятся:

потеря активности и игривости;

заваливание тела во время ходьбы;

периодические падения на ровном месте;

неуклюжесть при подъеме по лестницам и совершении прыжков, а также отказ от этих действий.

В течение всего 3 лет с возникновения симптомов болезни у ротвейлера парализует обе пары конечностей. Первыми отказывают задние лапы. Это затрагивает также мочевой пузырь и сфинктер, контролирующий мочеиспускание. Поэтому питомец начинает опорожняться в неположенных местах и даже во сне.

Лейкоэнцефаломиелопатия немецких догов и ротвейлеров (LEMP R)

За передачу нервных импульсов между головным и спинным мозгом отвечает белое вещество. Оно состоит из миелина – важного компонента ЦНС, обеспечивающего скорость доставки сигнала.

Заболевание LEMP R развивается у ротвейлеров вследствие нарушения выработки миелина, в результате чего страдает двигательная функция.

Лейкоэнцефаломиелопатия сопровождается следующими симптомами:

сгибание пальцев;

резкая потеря координации;

шатающаяся походка;

дрожание мышц;

волочение лап.

Лечению эта патология не поддается. Она не доставляет болезненные ощущения, но ухудшает качество жизни. Ее начало приходится на возраст старше 1 года.

Заболевание ротвейлера может проявляться дрожанием мышц

Болезнь фон Виллебранда I-го типа (vWD type I) у ротвейлеров

Характеризуется длительным и обильным кровотечением при любом ранении: хирургический разрез, травма, повреждение десен при очищении зубов. Кровь также может идти спонтанно (из ротовой полости или носовых ходов), без веской причины.

У собак с этим заболеванием имеется врожденный дефицит фактора Виллебранда – белка, свертывающего кровь. Устранить его нельзя, по крайней мере навсегда. При плановых операциях рекомендовано заблаговременное повышение фактора Виллебранда с помощью перорального приема или инфузий содержащих его препаратов. Если действовать нужно незамедлительно, то для предупреждения опасной для жизни кровопотери используют гемотрансфузию.

Нейроаксональная дистрофия ротвейлеров (NAD R)

Вызывает атрофию клеток мозжечка, способствуя нарушению равновесия и баланса, и не имеет эффективного лечения. Может осложниться слепотой.

Причина нейроаксональной дистрофии – мутация в гене VPS11. Но болезнь развивается у ротвейлеров только при двух копиях мутантных генов. Если она одна, то собака становится бессимптомным носителем и может передать патологию своим щенкам.

Симптоматика проявляется рано, начиная с 2 месяцев жизни. Она включает неуклюжесть и неустойчивость, подергивание головой, сохранение напряжения в мышцах в состоянии покоя и общую вялость.

Ювенильный паралич гортани

Это еще одна неизлечимая болезнь нервной системы ротвейлеров, препятствующая ее нормальному функционированию. Ее развитию способствуют 2 копии мутантных генов RAB3GAP1, участвующих в передаче нервных импульсов.

Симптомы ювенильного паралича гортани появляются примерно с 3 месяцев жизни и быстро прогрессируют, из-за чего больной питомец редко доживает до года. Голос щенка изменяется, его дыхание становится шумным и свистящим, а движения – несогласованными. Состояние осложняется катарактой, микрофтальмом и нарушениями в работе ЖКТ.

Дисплазия суставов

Представляет собой нарушение в развитии суставов, влекущее за собой частичную или полную утрату двигательной функции. Лечится только оперативно, как правило, установкой протеза. На ранних стадиях может уйти в длительную ремиссию за счет приема симптоматических препаратов и физиотерапии.

Главная причина этой болезни у ротвейлеров – очень быстрый рост.

К дополнительным провоцирующим факторам относится лишний вес. В обоих случаях сустав получает слишком большую нагрузку и не справляется с ней.

Симптомы дисплазии могут включать хромоту, боль при пальпации пострадавшей конечности, отказ от прыжков и подъемов по лестнице. Они зависят вида поврежденного сустава (тазобедренный, локтевой, коленный).

Заворот желудка

Требует срочного оперативного вмешательства, так как при перекручивании желудка, селезенки и кровеносных сосудов нарушается циркуляция крови и может возникнуть некроз тканей в этих органах. Пострадавшую собаку нужно доставить в ветклинику в течение 6 часов с момента появления следующих симптомов:

безрезультатная рвота;

посинение или побледнение слизистых;

резкое уменьшение температуры тела;

интенсивное слюнотечение.

При завороте желудок перекручивается вокруг пищевода. Смещению его анатомически правильного положения способствуют кормление перед физическими нагрузками, слишком быстрое заглатывание пищи, употребление большой порции за один раз и наличие в рационе продуктов, вызывающих брожение.

Гипотиреоз

Эта болезнь развивается у ротвейлеров еще при нахождении в материнской утробе или в процессе жизни. К основным причинам приобретенной формы относят:

инфекционные заболевания;

новообразования, затрагивающие щитовидную железу;

скудный по нутриентам рацион;

аутоиммунные нарушения.

При гипотиреозе в организме возникает нехватка гормонов щитовидной железы. Это нарушает процесс метаболизма, что влечет за собой постепенную потерю функциональности других важных органов и систем.

Поначалу больной питомец становится вялым и сонливым, а также старается выбирать более теплые места для сна. По мере ухудшения состояния у него возникают более тревожные симптомы:

запоры;

поедание несъедобных предметов;

гнойники на кожи;

гипотрихоз;

срыгивание пищи;

стремительный набор веса.

Гипотиреоз лечат приемом недостающих гормонов. Если он вторичный, то параллельно борются с основным заболеванием. Также часто применяют диетотерапию, которая помогает избавиться от запора и лишнего веса.

Полезные рекомендации по предотвращению болезней у ротвейлеров

Наследственные заболевания контролируются заводчиками. Для этого используются специальные тесты на выявление мутантных генов. Если их 2, то собака признается больной и выбраковывается из племенной работы с последующей кастрацией. Носители только одной копии гена к разведению допускаются, но для них осуществляют более долгий подбор пары, исключающий вязку с еще одним носителем.

При непосредственном содержании породы можно повлиять на развитие общих заболеваний, снизив имеющиеся риски, с помощью соблюдения следующих рекомендаций:

Обеспечение сбалансированного рациона. Регулярное взвешивание собаки. Предоставление достаточного количества физических нагрузок. Соблюдение суточной порции, подходящей питомцу по возрасту и другим индивидуальным особенностям. Исключение из рациона всех потенциально опасных продуктов, включая те, что вызывают брожение. Формирование четкого графика кормления с несколькими приемами пищи строго после прогулки. Своевременное привитие и регулярные противопаразитарные обработки.

Плановое посещение ветеринарного врача не менее 1 раза в год.

Покупая породистую собаку, всегда проверяйте документы. Продавцы, не предоставляющие метрик и родословных, допускают очень грубые ошибки при разведении. Их щенки – обычные метисы. Это означает, что их внешний вид, поведение и состояние здоровья непредсказуемы. Поэтому купленный через таких людей ротвейлер может унаследовать сразу несколько неизлечимых болезней.