Ветеринары объяснили, о чем говорят позы спящих кошек

«Буррито», «буханка» и «акробат»: о чём говорят позы спящих кошек? Объяснили ветеринары
Ветеринары рассказали, как определить эмоции кошки по позе во время сна. Домашние питомцы во сне часто принимают самые забавные позы. Но это не просто прихоть. Как выяснили специалисты, поза, в которой спит ваш котик, указывает на его эмоциональное состояние. На что следует обратить внимание, чтобы понять язык тела пушистых любимцев, читайте далее в материале.
«Полумесяц»
Большинство кошек ложатся на бок, а лапы складывают у головы, частенько умильно заслоняя глаза от света лапками. Иногда нос они прикрывают хвостом. В таком виде котики очень похожи на пушистый клубок шерсти.
Подобная поза говорит о желании питомца сохранить тепло или защитить себя от врагов, объяснили ветеринары.
Они уточнили, что всё зависит от инстинктов, поскольку обитатели дикой природы всегда заботятся о своей безопасности во время сна.
«Буханка»
Порой коты предпочитают лежать на животе, а лапы и хвост поджимать под себя. В этот момент их туловище напоминает очертания буханки.
По словам экспертов, в таком случае животные хотят согреться.
На боку
Нередко братья наши меньшие, лёжа на боку, вытягивают передние и задние лапы, при этом оставляя животик открытым
В данной ситуации кошки испытывают полное спокойствие и наслаждаются мелочами жизни, объяснили специалисты.
«Акробат»
Речь идёт о сне животом вверх в скрученном состоянии. Это значит, что животные тщательно наблюдают за происходящим.
Со стороны может показаться, что питомец расслаблен, но на самом деле он готов напасть в любой момент.
«Буррито»
Кошки любят прятаться под одеяло, заворачиваясь в него, как курочка в буррито.
Такая поза говорит о том, что животное испытывает страх, утверждают эксперты.
Если четвероногий друг регулярно ищет укрытие, то нужно его обследовать, добавили ветеринары.
Ранее «Секрет» писал, что слёзы у котов вызваны не эмоциями, а серьёзными физическими проблемами. Какими именно — узнайте здесь.