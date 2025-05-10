Что делать, если нужно оставить питомца дома надолго

Владельцы домашних животных порой не готовы расстаться со своими любимцами даже на время отпуска. Когда же взять питомца в путешествие по каким-то причинам не получается, его пристройство может стать для хозяев настоящей головной болью. Однако варианты есть, и довольно приемлемые, рассказала "Российской газете" ветеринарный врач, зоопсихолог, грумер Лилия Чивикова. Во всех случаях главное - индивидуальный подход.

Если берете с собой в поездку

"Я бы предложила хозяину для начала проанализировать, как его питомец переносит транспортный стресс. Ведь у каждого животного - свой нрав, темперамент. Кто-то с раннего возраста много времени проводит в машине с владельцем и отлично переносит любые поездки. А есть и домоседы, которых вывозят только на вакцинацию. Как правило, таким нужна специальная подготовка", - отмечает Лилия Чивикова.

Если животное не привыкло к путешествиям, надо приучать его к ним постепенно, совершая регулярные короткие поездки. Можно с помощью ветеринара подобрать успокоительные препараты на растительной основе и начать давать их питомцу за несколько дней до выезда.

"Главным противопоказанием к путешествиям, на мой взгляд, является невоспитанность животного, - говорит ветеринар. - Не советую также перевозить в машине собак, которых укачивает, - это будет мучением и для них, и для вас".

Препараты от блох и клещей в дорогу эксперт рекомендует приобретать только в лицензированных ветаптеках:

"Можно серьезно обмануться, купив, например, на рынке разрекламированное средство, которое только отпугивает насекомых, но не защищает от них. В этом случае последствия могут быть плачевными, ведь после укусов тех же клещей животное иногда приходится вытаскивать практически с того света".

Минимум за три-пять дней перед поездкой надо обработать любимца от паразитов, вакцинация же производится заблаговременно, так как после нее предусмотрен карантин.

Залог успешного путешествия - качественная амуниция, добавляет Лилия Чивикова. По ее словам, для надежной фиксации лучше выбрать шлейку: идеально подогнанная, она исключает побег кошки или собаки. На ошейнике надо выбить кличку питомца и номер телефона владельца, также к нему необходимо прикрепить GPS-маячок для определения локации.

"Многие набили шишки в ситуациях, когда животное вырывалось и убегало в незнакомом месте, - говорит ветеринарный врач. - Хуже всего, если это случается на железнодорожной станции, - ища свою собаку или кошку, вы рискуете опоздать на поезд".

В дорогу можно сделать питомцу модную прическу (в основном это касается собак, потому что кошек стричь нежелательно - процедура может нарушить теплообмен и вызвать раздражение кожи). Сейчас, например, в тренде стрижки в породных линиях животного.

"Очистка и увлажнение кожного покрова, вычесывание шерсти, стрижки - все это важно и для питомца, и для хозяина. В числе прочего процедура исключит наличие в доме (и в автомобиле) запаха и шерстяных клубков, а также "волосатость" одежды у владельцев", - улыбается собеседница.

Когда планируете оставить дома

Этот вариант работает только в том случае, если человеку, который будет навещать животное, можно доверять. Лучше всего, если он живет по соседству.

"У меня был случай, когда про кота просто забыли, - отмечает зоопсихолог. - В итоге его, сильно истощенного, увезли в клинику. Если кошка не ест больше 12 часов, то в ее организме начинаются необратимые изменения".

Также не стоит перед отъездом оставлять животному "гору" корма. Питомцы не умеют его дозировать, съедая сразу много. Это приводит к расстройствам пищеварения, а также быстрому расходу пищи.

Тому, кто будет навещать питомца, лучше заранее предоставить инструкцию: сколько раз и чем кормить кота или собаку, какие лакомства и игрушки любит животное, какая манера общения ему привычна.

"Важно и знакомство - пусть этот человек сначала придет в гости, угостит чем-нибудь вашего четвероногого друга. Через кормление очень хорошо налаживается коммуникация", - указывает эксперт.

Кроме того, надо объяснить близким, друзьям или соседям, что животному необходимо еще и общение.

"Надо проводить с ним время, в идеале - оставаться на ночь. Ласково разговаривать - они очень хорошо чувствуют отношение к себе", - советует специалист.

Чтобы снизить уровень стресса из-за расставания с хозяевами, питомцу можно давать за пять-семь дней до отъезда успокоительное на травах; котикам хорошо помогают игрушки с кошачьей мятой.

Если отправляете в гости к родственникам/друзьям

Этот вариант хорош тем, что бесплатен, отмечает собеседница. Однако он очень ненадежен, ведь график кормления вашего питомца сложно синхронизировать с ритмом жизни принимающей семьи.

От стресса на новом месте животное может плохо себя вести и пакостить. В этом случае помогут долгие прогулки (для собак) и совместные игры (для кошек), стабилизирующие эмоциональный фон. В особо сложных ситуациях можно ограничить питомцу пространство.

Не стоит забывать и о наличии у родственников/друзей собственных животных, которые могут начать отстаивать свою территорию; неизбежны драки, конфликты.

"Еще один фактор риска - ядовитые цветы в квартире, та же диффенбахия. Ваши родственники могут и не знать, что эти растения опасны для животного", - добавляет Чивикова.

Если решите пристроить на передержку или в зоогостиницу, остерегайтесь мошенников

"Сейчас на интернет-площадках публикуют много объявлений о платной передержке. Несомненный плюс этого варианта в том, что предлагающие такие услуги люди обычно любят животных, знают подход к ним", - считает Лилия Чивикова.

Как правило, они предоставляют возможность кормления по графику, присылают фотоотчеты. А чтобы не нарваться на мошенников, эксперт советует сначала почитать отзывы к объявлению, а затем приехать домой к выбранной котоняне или догситтеру, познакомиться, изучить обстановку.

Один из лучших вариантов пристройства - зоогостиница, отмечает эксперт. Туда принимают только обработанных от внутренних и наружных паразитов животных, а в штате обычно имеется ветеринар.

"Специалисты зооотелей знают, как снизить стресс у животного, расположить к себе, отвлечь от тоски, заставить поесть, если собака/кошка на фоне стресса отказывается от еды", - говорит зоопсихолог.

При выборе зоогостиницы следует обратить внимание на наличие в ней системы видеонаблюдения.

"Это необходимо для того, чтобы вы в круглосуточном онлайн-режиме могли наблюдать за своим питомцем. К примеру, лежите на пляже - и смотрите по видеосвязи, как ваш кот (или пес) завтракает", - подчеркивает Чивикова.

Чтобы не нарваться на недобросовестных зооотельеров, она советует заблаговременно сделать визит в гостиницу, посмотреть, насколько чистые миски и лотки у животных, а главное - как реагируют проживающие здесь собаки и кошки на обслуживающий персонал.