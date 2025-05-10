Фитнес для собак: как нагрузить даже самого активного питомца

Что такое дог-фитнес: правила, упражнения, тренировки для собак
Есть множество различных дисциплин, позволяющих держать физическую форму питомца в отличном состоянии. Одно из таких направлений – это дог-фитнес или, иными словами, фитнес для собак, где активное участие принимает и хозяин питомца.
История создания дог-фитнеса
Дог-фитнес – новое направление. Он начал активно развиваться в начале 2000-х годов, преимущественно в США и Европе. Толчком развитию послужили наблюдения за тем, как хозяева активно занимаются спортом во время прогулок с собаками.
С течением времени стало ясно: собаки, равно как и люди, нуждаются в регулярных физических нагрузках. Тем более в условиях городской жизни: питомцы лишены постоянной возможности свободно бегать и тратить энергию.
Инструкторы стали разрабатывать специальные программы с учётом природных особенностей собак. В обязательном порядке дог-фитнес развивает выносливость питомца, его силу и учит взаимодействию с хозяином. Спустя годы дог-фитнес стал распространяться по всему миру, завоёвывая симпатию хозяев и их любимцев.
Дог-фитнес и реабилитация: в чём разница?
Бытует мнение, что дог-фитнес и реабилитация для собак – одно и то же. На деле же эти два направления, хоть и имеют схожие нюансы, но совершенно отличаются в основе. Оба призваны поддерживать физическое развитие питомца, его здоровье.
Цель дог-фитнеса – это поддержка общего физического здоровья питомца, профилактика различных заболеваний. Дисциплина включает в себя разнообразные упражнения, тренировки в игровой форме, которые направлены на развитие выносливости и силы.
В понятие дог-фитнеса входят следующие нормативы:
- упражнения с препятствиями;
- чередование бега и ходьбы;
- плавание;
- тренировки в игровой форме, как правило, с мячиком.
Реабилитация, в свою очередь, – это восстановление прежней двигательной функции после травм. Конечно, здесь инструктор тоже применяет схожие с дог-фитнесом упражнения, но в целом разница есть. Прежде всего реабилитация направлена на уменьшение болей и дискомфорта и помогает вернуться к обычной жизни.
Реабилитация включает в себя следующие программы:
- физиотерапию;
- лечебный массаж;
- набор специально разработанных упражнений с учётом прежних травм питомца;
- лазерную терапию и применение других лечебных аппаратных техник.
Таким образом, дог-фитнес направлен на поддержание здоровья питомца, а реабилитация нацелена на восстановление привычных двигательных функций и здоровья собак в целом.
Породы собак для дог-фитнеса
Главное достоинство дог-фитнеса заключается в том, что он подходит для большинства собак. Здесь нет ограничений в породах: дисциплиной могут заниматься как породистые псы, так и беспородные.
Больше всего в занятиях нуждаются те собаки, которым необходима физическая активность. К ним относятся, например, золотистый ретривер, кавказская овчарка, ньюфаундленд, пудель, самоед и другие.
Основные упражнения дог-фитнеса
- Упражнения на баланс. Для этого используют специальные мягкие кости или диски, наполненные воздухом. Цель собаки – удержаться на этом снаряде-балансире как можно дольше. Во время такого упражнения питомец задействует даже самые маленькие группы мышц, которые обычно не тренируются даже при активном беге.
- Пробежки и прогулки. Помогают держать хорошую физическую форму как питомцу, так и его хозяину. При этом интенсивность бега выбирает сам хозяин: это может быть и быстрый темп и, напротив, медленный. Но, как показывает практика, видимый результат приносит обычное «выхаживание» собаки: когда она просто идёт рядом с хозяином на коротком поводке.
- Игры на свежем воздухе. Как правило, это игры в мяч.
- Совместные тренировки. С учётом особенностей здоровья собаки и его хозяина разрабатывается специальная программа, включающая в себя кардио и силовые упражнения. Это могут быть приседания с питомцем или отжимания, когда собака находится на спине человека и держит баланс. Естественно, размер собаки имеет значение: она должна быть маленькой, поэтому данное упражнение подходит не всем.
- Обучение неизвестным ранее трюкам и командам. Такие упражнения позволяют развить умственные способности, заинтересовать питомца и развить физическую активность.
- Кроссфит для собак. Это специально разработанные упражнения, включающие преодоление препятствий.
- Социализация собак. Участие питомцев в групповых занятиях и соревнованиях. Это позволяет собаке научиться взаимодействовать с другими животными.
Тренажёры и оборудование, используемые в дог-фитнесе
В целях достижения гибкости, силы и выносливости в дисциплине используется ряд основных тренажёров.
- Кости и диски для поддержания баланса. Эти элементы могут быть разной формы и размеров: всё зависит от породы собаки и её размера. У таких тренажёров, как правило, одна сторона гладкая, а другая покрыта резиновыми шипами. Именно шипы играют важную роль: они способствуют циркуляции крови.
- Гимнастические мячи. Большие надувные мячи, на которых собака учится держать баланс. Упражнения с данным тренажёром призваны укрепить мышцы корпуса и улучшить координацию питомца.
- Платформы. Тренажёр представляет собой конструкции разной высоты, куда может забираться собака. Платформы весьма устойчивы и выдерживают вес собаки. Упражнения с ними позволяют тренировать мышцы конечностей.
- Барьеры. Препятствия в виде низких барьеров и конусов необходимы для прыжков.
- Тоннели. Эти конструкции могут быть как жёсткими, так и гибкими. Упражнения с тоннелями довольно просты для собаки: ей необходимо пройти от начала и до конца. Упражнения с тоннелями улучшают координацию питомца, придают ему уверенность.
- Скамейка для балансировки. Ещё один тренажёр, призванный улучшить координацию движений питомца. Стоя на узкой скамейке или доске, собака должна держать баланс как можно дольше. Такое упражнение также укрепляет мышцы корпуса.
- Маты. Сетчатые маты необходимы для выполнения различных упражнений.
- Ленты и эластичные резинки. Необходимы для сопротивления в некоторых упражнениях. Это повышает выносливость питомца и создаёт необходимую нагрузку на мышцы корпуса и конечностей.
- Бассейны. Специально оборудованные бассейны созданы для плавания питомцев. Считается, что именно вода способствует лучшей мышечной тренировке собак без вреда для суставов.
- Беговые дорожки. Развивают выносливость питомца.
Каждый из этих тренажёров может использоваться отдельно или в сочетании с другими: всё зависит от особенностей питомца. Имейте в виду, что нагружать собаку излишними физическими активностями не стоит: помимо усталости или перевозбуждения, это не принесёт никакого эффекта. Инструкторы советуют выбрать пару методик дог-фитнеса и на регулярной основе придерживаться тренировок.