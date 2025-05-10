Что такое дог-фитнес: правила, упражнения, тренировки для собак

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Есть множество различных дисциплин, позволяющих держать физическую форму питомца в отличном состоянии. Одно из таких направлений – это дог-фитнес или, иными словами, фитнес для собак, где активное участие принимает и хозяин питомца.

Фитнес для собак: как нагрузить даже самого активного питомца
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История создания дог-фитнеса

Дог-фитнес – новое направление. Он начал активно развиваться в начале 2000-х годов, преимущественно в США и Европе. Толчком развитию послужили наблюдения за тем, как хозяева активно занимаются спортом во время прогулок с собаками.

С течением времени стало ясно: собаки, равно как и люди, нуждаются в регулярных физических нагрузках. Тем более в условиях городской жизни: питомцы лишены постоянной возможности свободно бегать и тратить энергию.

Инструкторы стали разрабатывать специальные программы с учётом природных особенностей собак. В обязательном порядке дог-фитнес развивает выносливость питомца, его силу и учит взаимодействию с хозяином. Спустя годы дог-фитнес стал распространяться по всему миру, завоёвывая симпатию хозяев и их любимцев.

Дог-фитнес и реабилитация: в чём разница?

Бытует мнение, что дог-фитнес и реабилитация для собак – одно и то же. На деле же эти два направления, хоть и имеют схожие нюансы, но совершенно отличаются в основе. Оба призваны поддерживать физическое развитие питомца, его здоровье.

Цель дог-фитнеса – это поддержка общего физического здоровья питомца, профилактика различных заболеваний. Дисциплина включает в себя разнообразные упражнения, тренировки в игровой форме, которые направлены на развитие выносливости и силы.

В понятие дог-фитнеса входят следующие нормативы:

  • упражнения с препятствиями;
  • чередование бега и ходьбы;
  • плавание;
  • тренировки в игровой форме, как правило, с мячиком.

Реабилитация, в свою очередь, – это восстановление прежней двигательной функции после травм. Конечно, здесь инструктор тоже применяет схожие с дог-фитнесом упражнения, но в целом разница есть. Прежде всего реабилитация направлена на уменьшение болей и дискомфорта и помогает вернуться к обычной жизни.

Реабилитация включает в себя следующие программы:

  • физиотерапию;
  • лечебный массаж;
  • набор специально разработанных упражнений с учётом прежних травм питомца;
  • лазерную терапию и применение других лечебных аппаратных техник.

Таким образом, дог-фитнес направлен на поддержание здоровья питомца, а реабилитация нацелена на восстановление привычных двигательных функций и здоровья собак в целом.

Породы собак для дог-фитнеса

Главное достоинство дог-фитнеса заключается в том, что он подходит для большинства собак. Здесь нет ограничений в породах: дисциплиной могут заниматься как породистые псы, так и беспородные.

Больше всего в занятиях нуждаются те собаки, которым необходима физическая активность. К ним относятся, например, золотистый ретривер, кавказская овчарка, ньюфаундленд, пудель, самоед и другие.

Основные упражнения дог-фитнеса

  1. Упражнения на баланс. Для этого используют специальные мягкие кости или диски, наполненные воздухом. Цель собаки – удержаться на этом снаряде-балансире как можно дольше. Во время такого упражнения питомец задействует даже самые маленькие группы мышц, которые обычно не тренируются даже при активном беге.
  2. Пробежки и прогулки. Помогают держать хорошую физическую форму как питомцу, так и его хозяину. При этом интенсивность бега выбирает сам хозяин: это может быть и быстрый темп и, напротив, медленный. Но, как показывает практика, видимый результат приносит обычное «выхаживание» собаки: когда она просто идёт рядом с хозяином на коротком поводке.
  3. Игры на свежем воздухе. Как правило, это игры в мяч.
  4. Совместные тренировки. С учётом особенностей здоровья собаки и его хозяина разрабатывается специальная программа, включающая в себя кардио и силовые упражнения. Это могут быть приседания с питомцем или отжимания, когда собака находится на спине человека и держит баланс. Естественно, размер собаки имеет значение: она должна быть маленькой, поэтому данное упражнение подходит не всем.
  5. Обучение неизвестным ранее трюкам и командам. Такие упражнения позволяют развить умственные способности, заинтересовать питомца и развить физическую активность.
  6. Кроссфит для собак. Это специально разработанные упражнения, включающие преодоление препятствий.
  7. Социализация собак. Участие питомцев в групповых занятиях и соревнованиях. Это позволяет собаке научиться взаимодействовать с другими животными.

Тренажёры и оборудование, используемые в дог-фитнесе

В целях достижения гибкости, силы и выносливости в дисциплине используется ряд основных тренажёров.

  • Кости и диски для поддержания баланса. Эти элементы могут быть разной формы и размеров: всё зависит от породы собаки и её размера. У таких тренажёров, как правило, одна сторона гладкая, а другая покрыта резиновыми шипами. Именно шипы играют важную роль: они способствуют циркуляции крови.
  • Гимнастические мячи. Большие надувные мячи, на которых собака учится держать баланс. Упражнения с данным тренажёром призваны укрепить мышцы корпуса и улучшить координацию питомца.
  • Платформы. Тренажёр представляет собой конструкции разной высоты, куда может забираться собака. Платформы весьма устойчивы и выдерживают вес собаки. Упражнения с ними позволяют тренировать мышцы конечностей.
  • Барьеры. Препятствия в виде низких барьеров и конусов необходимы для прыжков.
  • Тоннели. Эти конструкции могут быть как жёсткими, так и гибкими. Упражнения с тоннелями довольно просты для собаки: ей необходимо пройти от начала и до конца. Упражнения с тоннелями улучшают координацию питомца, придают ему уверенность.
  • Скамейка для балансировки. Ещё один тренажёр, призванный улучшить координацию движений питомца. Стоя на узкой скамейке или доске, собака должна держать баланс как можно дольше. Такое упражнение также укрепляет мышцы корпуса.
  • Маты. Сетчатые маты необходимы для выполнения различных упражнений.
  • Ленты и эластичные резинки. Необходимы для сопротивления в некоторых упражнениях. Это повышает выносливость питомца и создаёт необходимую нагрузку на мышцы корпуса и конечностей.
  • Бассейны. Специально оборудованные бассейны созданы для плавания питомцев. Считается, что именно вода способствует лучшей мышечной тренировке собак без вреда для суставов.
  • Беговые дорожки. Развивают выносливость питомца.

Каждый из этих тренажёров может использоваться отдельно или в сочетании с другими: всё зависит от особенностей питомца. Имейте в виду, что нагружать собаку излишними физическими активностями не стоит: помимо усталости или перевозбуждения, это не принесёт никакого эффекта. Инструкторы советуют выбрать пару методик дог-фитнеса и на регулярной основе придерживаться тренировок.

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