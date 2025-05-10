Фитнес для собак: как нагрузить даже самого активного питомца

Есть множество различных дисциплин, позволяющих держать физическую форму питомца в отличном состоянии. Одно из таких направлений – это дог-фитнес или, иными словами, фитнес для собак, где активное участие принимает и хозяин питомца.

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История создания дог-фитнеса

Дог-фитнес – новое направление. Он начал активно развиваться в начале 2000-х годов, преимущественно в США и Европе. Толчком развитию послужили наблюдения за тем, как хозяева активно занимаются спортом во время прогулок с собаками.

С течением времени стало ясно: собаки, равно как и люди, нуждаются в регулярных физических нагрузках. Тем более в условиях городской жизни: питомцы лишены постоянной возможности свободно бегать и тратить энергию.

Инструкторы стали разрабатывать специальные программы с учётом природных особенностей собак. В обязательном порядке дог-фитнес развивает выносливость питомца, его силу и учит взаимодействию с хозяином. Спустя годы дог-фитнес стал распространяться по всему миру, завоёвывая симпатию хозяев и их любимцев.

Дог-фитнес и реабилитация: в чём разница?

Бытует мнение, что дог-фитнес и реабилитация для собак – одно и то же. На деле же эти два направления, хоть и имеют схожие нюансы, но совершенно отличаются в основе. Оба призваны поддерживать физическое развитие питомца, его здоровье.

Цель дог-фитнеса – это поддержка общего физического здоровья питомца, профилактика различных заболеваний. Дисциплина включает в себя разнообразные упражнения, тренировки в игровой форме, которые направлены на развитие выносливости и силы.

В понятие дог-фитнеса входят следующие нормативы:

упражнения с препятствиями;

чередование бега и ходьбы;

плавание;

тренировки в игровой форме, как правило, с мячиком.

Реабилитация, в свою очередь, – это восстановление прежней двигательной функции после травм. Конечно, здесь инструктор тоже применяет схожие с дог-фитнесом упражнения, но в целом разница есть. Прежде всего реабилитация направлена на уменьшение болей и дискомфорта и помогает вернуться к обычной жизни.

Реабилитация включает в себя следующие программы:

физиотерапию;

лечебный массаж;

набор специально разработанных упражнений с учётом прежних травм питомца;

лазерную терапию и применение других лечебных аппаратных техник.

Таким образом, дог-фитнес направлен на поддержание здоровья питомца, а реабилитация нацелена на восстановление привычных двигательных функций и здоровья собак в целом.

Породы собак для дог-фитнеса

Главное достоинство дог-фитнеса заключается в том, что он подходит для большинства собак. Здесь нет ограничений в породах: дисциплиной могут заниматься как породистые псы, так и беспородные.

Больше всего в занятиях нуждаются те собаки, которым необходима физическая активность. К ним относятся, например, золотистый ретривер, кавказская овчарка, ньюфаундленд, пудель, самоед и другие.

Основные упражнения дог-фитнеса

Упражнения на баланс. Для этого используют специальные мягкие кости или диски, наполненные воздухом. Цель собаки – удержаться на этом снаряде-балансире как можно дольше. Во время такого упражнения питомец задействует даже самые маленькие группы мышц, которые обычно не тренируются даже при активном беге. Пробежки и прогулки. Помогают держать хорошую физическую форму как питомцу, так и его хозяину. При этом интенсивность бега выбирает сам хозяин: это может быть и быстрый темп и, напротив, медленный. Но, как показывает практика, видимый результат приносит обычное «выхаживание» собаки: когда она просто идёт рядом с хозяином на коротком поводке. Игры на свежем воздухе. Как правило, это игры в мяч. Совместные тренировки. С учётом особенностей здоровья собаки и его хозяина разрабатывается специальная программа, включающая в себя кардио и силовые упражнения. Это могут быть приседания с питомцем или отжимания, когда собака находится на спине человека и держит баланс. Естественно, размер собаки имеет значение: она должна быть маленькой, поэтому данное упражнение подходит не всем. Обучение неизвестным ранее трюкам и командам. Такие упражнения позволяют развить умственные способности, заинтересовать питомца и развить физическую активность. Кроссфит для собак. Это специально разработанные упражнения, включающие преодоление препятствий. Социализация собак. Участие питомцев в групповых занятиях и соревнованиях. Это позволяет собаке научиться взаимодействовать с другими животными.

Тренажёры и оборудование, используемые в дог-фитнесе

В целях достижения гибкости, силы и выносливости в дисциплине используется ряд основных тренажёров.

Кости и диски для поддержания баланса. Эти элементы могут быть разной формы и размеров: всё зависит от породы собаки и её размера. У таких тренажёров, как правило, одна сторона гладкая, а другая покрыта резиновыми шипами. Именно шипы играют важную роль: они способствуют циркуляции крови.

Эти элементы могут быть разной формы и размеров: всё зависит от породы собаки и её размера. У таких тренажёров, как правило, одна сторона гладкая, а другая покрыта резиновыми шипами. Именно шипы играют важную роль: они способствуют циркуляции крови. Гимнастические мячи. Большие надувные мячи, на которых собака учится держать баланс. Упражнения с данным тренажёром призваны укрепить мышцы корпуса и улучшить координацию питомца.

Большие надувные мячи, на которых собака учится держать баланс. Упражнения с данным тренажёром призваны укрепить мышцы корпуса и улучшить координацию питомца. Платформы. Тренажёр представляет собой конструкции разной высоты, куда может забираться собака. Платформы весьма устойчивы и выдерживают вес собаки. Упражнения с ними позволяют тренировать мышцы конечностей.

Тренажёр представляет собой конструкции разной высоты, куда может забираться собака. Платформы весьма устойчивы и выдерживают вес собаки. Упражнения с ними позволяют тренировать мышцы конечностей. Барьеры. Препятствия в виде низких барьеров и конусов необходимы для прыжков.

Препятствия в виде низких барьеров и конусов необходимы для прыжков. Тоннели. Эти конструкции могут быть как жёсткими, так и гибкими. Упражнения с тоннелями довольно просты для собаки: ей необходимо пройти от начала и до конца. Упражнения с тоннелями улучшают координацию питомца, придают ему уверенность.

Эти конструкции могут быть как жёсткими, так и гибкими. Упражнения с тоннелями довольно просты для собаки: ей необходимо пройти от начала и до конца. Упражнения с тоннелями улучшают координацию питомца, придают ему уверенность. Скамейка для балансировки. Ещё один тренажёр, призванный улучшить координацию движений питомца. Стоя на узкой скамейке или доске, собака должна держать баланс как можно дольше. Такое упражнение также укрепляет мышцы корпуса.

Ещё один тренажёр, призванный улучшить координацию движений питомца. Стоя на узкой скамейке или доске, собака должна держать баланс как можно дольше. Такое упражнение также укрепляет мышцы корпуса. Маты. Сетчатые маты необходимы для выполнения различных упражнений.

Сетчатые маты необходимы для выполнения различных упражнений. Ленты и эластичные резинки. Необходимы для сопротивления в некоторых упражнениях. Это повышает выносливость питомца и создаёт необходимую нагрузку на мышцы корпуса и конечностей.

Необходимы для сопротивления в некоторых упражнениях. Это повышает выносливость питомца и создаёт необходимую нагрузку на мышцы корпуса и конечностей. Бассейны. Специально оборудованные бассейны созданы для плавания питомцев. Считается, что именно вода способствует лучшей мышечной тренировке собак без вреда для суставов.

Специально оборудованные бассейны созданы для плавания питомцев. Считается, что именно вода способствует лучшей мышечной тренировке собак без вреда для суставов. Беговые дорожки. Развивают выносливость питомца.

Каждый из этих тренажёров может использоваться отдельно или в сочетании с другими: всё зависит от особенностей питомца. Имейте в виду, что нагружать собаку излишними физическими активностями не стоит: помимо усталости или перевозбуждения, это не принесёт никакого эффекта. Инструкторы советуют выбрать пару методик дог-фитнеса и на регулярной основе придерживаться тренировок.