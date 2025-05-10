Дизайнер рассказала о будущих трендах в интерьере

С чего начался мой путь

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В детстве я хотела стать дизайнером, писала об этом во всех анкетах. Это были 2010-е годы, и профессия дизайнера интерьера еще не была так популярна, как сейчас. Разработать проект своей квартиры могли только очень богатые люди, для обычных людей это было в новинку.

Чертежи, визуализации и планировку помещения тогда дизайнеры делали от руки, так как не было специальных программ. Рисование было обязательным навыком. Это и стало самым большим препятствием, которое отделяло меня от профессии — я не умела рисовать.

Когда пришло время выбирать, куда поступать, я не могла пойти учиться на дизайнера: на вступительных экзаменах нужно было сдавать рисунок. Поэтому выбор пал на очень востребованную в то время профессию программиста. Я получила высшее образование и даже 2 года проработала по специальности в самой крупной нефтяной фирме страны.

Но меня постоянно тянуло в творчество и создание интерьеров. Все подруги и знакомые советовались со мной о выборе мебели и декора, сочетании цветов и материалов — в чем и заключается работа дизайнера интерьера. В оформлении помещений у меня всегда была какая-то особенная чуйка.

Я решила пройти профессиональную переподготовку и наконец получить образование дизайнера. Тогда уже не нужно было уметь рисовать: появились программы для создания визуализаций и чертежей. Поэтому я уволилась с работы и начала обучение.

Хотелось все больше погружаться в любимую сферу: узнавать, что делает дизайнер интерьера, впитывать много информации и делиться ей с другими. Я завела свой блог о дизайне в только развивающейся на тот момент соцсети TikTok и очень быстро стала там популярной.

Начали появляться первые подписчики, которые были потенциальными заказчиками проектов. Постепенно люди начали писать и узнавать цены за мою работу. Тогда мне было очень страшно брать свой первый проект, ведь я только закончила обучение и абсолютно не была уверена в своих силах.

Поворотный момент: из увлечения в профессию

Я не решалась взяться за проект около трех месяцев. Казалось, что недостаточно знаю, нужно больше учиться. Но время шло, а страхи никуда не девались, и я решила, что нужно уже просто начать.

Так я взяла первый проект подписчицы. Это был дизайн одной комнаты, даже не всей квартиры. Заказчица осталась очень довольна работой, а у меня сразу ушли все страхи.

Мой первый проект:

Дальше проекты становились все крупнее и сложнее, начались первые стройки. Именно на стройках я поняла, что действительно значит работать дизайнером и какие есть плюсы и минусы этой профессии. Столкнулась с тем, что не все мои идеи можно было реализовать. Я многого не учитывала и ошибалась, потому что абсолютно не была знакома с тем, как проходит реальная стройка. Начала погружаться в эту тему и наращивать опыт. Несмотря на все трудности, меня вдохновляло творчество и идея делать красивым окружающее пространство для людей.

Жизнь дизайнера изнутри: мифы и реальность

Есть много стереотипов, кто такой дизайнер интерьера. Например, многие думают, что он «просто расставляет подушки», ничего умственно сложного в этой профессии нет. На самом деле визуал, который мы видим, это только окончательный результат. За ним стоит огромный труд:

разработка технической документации проекта и всех необходимых чертежей;

общение со строителями и подрядчиками;

контроль за правильной реализацией проекта и авторский надзор;

составление сметы со ссылками на необходимые позиции;

создание 3D-визуализации и т. п.

Еще один стереотип — дизайнер занимается только созданием красоты, в другие процессы он может не вникать. По факту нужно изучить все строительные моменты. Дизайнер должен знать этапы работ, правильную технологию подготовки стен и пола к укладке покрытия, как должны стыковаться разные виды материалов. Нужно уметь проектировать мебель и выбирать нужное освещение.

Главное — точно понимать, как все идеи будут реализованы со строительной точки зрения. Нет смысла создавать что-то красивое, если это невозможно будет воплотить в жизни. Также дизайнер должен проверять работу строителей и понимать, где могут возникнуть проблемы, как их решать.

Например, однажды строители хотели уменьшить себе работу и сделать подготовку стен под покраску без стеклохолста. Это категорически недопустимо: потом на крашеных стенах будут появляться трещины. Строители всячески убеждали меня, что ничего страшного не будет. Если бы у меня не было знаний, как правильно подготавливать стены под покраску, я бы согласилась на вариант без стеклохолста. Но я настояла на своем, и заказчик получил идеальные стены, на которых со временем не пойдут трещины.

Дизайн завтра: куда движется индустрия

Я могу выделить два противоположных направления в дизайне, на которые идет упор. Первое — это уход в минимализм, простоту форм и футуристичность, когда интерьеры все больше напоминают картинки из фильмов про будущее.

Второе глобальное направление — это экологичность, природные материалы, естественные цвета, большое количество растений и т. п. Мы стремимся к тому, чтобы подружить в одном пространстве эти два противоположных пути.

У дизайнеров сейчас есть огромные возможности для роста. Можно работать в чужой студии, основать свою или уйти во фриланс, делать только чертежи или создавать 3D-визуализации, разрабатывать дизайн мебели или декора.

Я ушла от проектов «для себя» в инвестиционные объекты. Делаю дизайн-проекты квартир, которые будут сдавать или продавать. Сейчас это направление очень востребовано и только начинает набирать популярность. Как правило, инвесторы, которые используют недвижимость как инструмент заработка, не имеют желания и времени заниматься дизайном, но их основная цель — сдать или продать свою квартиру выше рынка. А первое, что на это влияет — внешний облик объекта. Поэтому они с удовольствием нанимают дизайнеров, которые готовы им помочь.

Примеры наших реализованных инвест объектов:

Если ты чувствуешь, что дизайн — твое

Если вам нравится то, чем занимается дизайнер интерьера, и вы хотите развиваться в этой сфере, в первую очередь советую изучить необходимые программы. Вся работа дизайнера держится на этих навыках. Можно начать с более простых программ, например, Дизайн Интерьера 3D. Там можно сделать первые проекты для портфолио, чтобы начать брать клиентов. Потом переходите к изучению более сложных программ: 3ds Max, AutoCAD, Archicad.

3 совета для тех, кто хочет попробовать себя в этой профессии:

Не бойтесь взять свой первый проект и не ждите, когда овладеете всеми необходимыми навыками. В дизайне самый главный навык — это опыт. Изучайте стройку. Вы в любом случае с ней столкнетесь, если хотите, чтобы ваши проекты были реализованы. Я смотрела видео разных строителей на YouTube: как они выполняют те или иные работы, какие материалы используют. Заведите соцсети, в наше время это очень важно. Специалист, у которого развит блог, может брать за проект в несколько раз больше, чем никому не известный дизайнер.

Финал: почему я не променяю эту работу ни на что

Для меня быть дизайнером — это разрабатывать уникальные пространства для жизни человека. Мы создаем позитивные эмоции от интерьера, который будет его окружать каждый день. Когда вижу свой реализованный проект — это ни с чем не сравнимое чувство. Дизайн полностью изменил мою жизнь. Благодаря этой творческой профессии каждый мой день наполнен красотой и эстетикой.