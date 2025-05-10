Как часто нужно убираться дома

10 мая отмечается неофициальный День чистой комнаты, который для одних является кошмаром, а для других – возможностью расслабиться. Иммунолог Екатерина Чернышова рассказала, как часто нужно прибираться.

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«Бытовая пыль состоит из сотен разнообразных частиц органической и неорганической природы, обладающих определенной аллергенностью. В составе пыли находятся отмершие частички кожи человека, шерсть домашних животных, кусочки ткани и всего, что есть в доме. Там же обитают и клещи домашней пыли», – пояснила эксаперт.

По ее словам, постоянное пребывание в пыльной среде может вызвать хронические заболевания дыхательных путей и аллергические реакции. Пыль также негативно влияет на глаза и кожу.

Чернышова рекомендует проводить влажную уборку 1-2 раза в неделю. Постельное белье следует стирать раз в неделю, а летом – не реже одного раза в пять дней. Подушки и одеяла рекомендуется стирать раз в три-четыре месяца, пишет «Тульская служба новостей».