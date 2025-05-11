Какие растения в огороде отпугивают комаров

Комары – назойливые насекомые, которые мешают проводить работы в саду и наслаждаться отдыхом на природе в летние вечера. Эффективные методы борьбы с ними требуют использования химических средств, но существуют и более безопасные, натуральные способы. Определенные цветы, фрукты и эфирные масла не только наполняют пространство приятными ароматами, но и эффективно отпугивают комаров.

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Бархатцы выделяют инсектициды, токсичные для комаров, но безопасные для людей и домашних животных. Эфирное масло бархатцев усиливает эффект.

Комары ненавидят запах эвкалипта из-за содержащихся в нем линалоола и гераниола. Смесь эвкалиптового и лимонного масел отлично подходит для натурального репеллента.

Содержащийся в грейпфруте нооткатон отпугивает насекомых. Масло грейпфрута можно наносить на кожу вместо химических средств.

Сильный аромат мяты отпугивает не только комаров, но и других вредителей. Лучше выращивать ее в горшках, чтобы контролировать распространение.

Лемонграсс (лимонная трава) содержит масло цитронеллы – один из самых известных из ароматов, отпугивающих комаров. Можно выращивать лемонграсс в саду, заваривать чай или делать спреи и свечи с цитронелловым маслом.

Лаванда обладает успокаивающим для людей, но неприятным для комаров ароматом. Ее можно выращивать, ставить в вазы или использовать в ароматических свечах.

Древесный запах соснового масла сбивает комаров с толку, мешая им находить жертв. Пропитанные таким маслом салфетки у окон и дверей усиливают защиту, говорится на портале Homes and Gardens.

Ранее агроном рассказал, какие растения помогут прогнать мух из загородного дома. Одним из проверенных временем противомушиных средств эксперт назвал герань.