Какие растения в огороде отпугивают комаров

Растения в огороде, которые отпугивают комаров: 7 натуральных и приятных запахов для защиты от укусов
Комары – назойливые насекомые, которые мешают проводить работы в саду и наслаждаться отдыхом на природе в летние вечера. Эффективные методы борьбы с ними требуют использования химических средств, но существуют и более безопасные, натуральные способы. Определенные цветы, фрукты и эфирные масла не только наполняют пространство приятными ароматами, но и эффективно отпугивают комаров.
Бархатцы выделяют инсектициды, токсичные для комаров, но безопасные для людей и домашних животных. Эфирное масло бархатцев усиливает эффект.
Комары ненавидят запах эвкалипта из-за содержащихся в нем линалоола и гераниола. Смесь эвкалиптового и лимонного масел отлично подходит для натурального репеллента.
Содержащийся в грейпфруте нооткатон отпугивает насекомых. Масло грейпфрута можно наносить на кожу вместо химических средств.
Сильный аромат мяты отпугивает не только комаров, но и других вредителей. Лучше выращивать ее в горшках, чтобы контролировать распространение.
Лемонграсс (лимонная трава) содержит масло цитронеллы – один из самых известных из ароматов, отпугивающих комаров. Можно выращивать лемонграсс в саду, заваривать чай или делать спреи и свечи с цитронелловым маслом.
Лаванда обладает успокаивающим для людей, но неприятным для комаров ароматом. Ее можно выращивать, ставить в вазы или использовать в ароматических свечах.
Древесный запах соснового масла сбивает комаров с толку, мешая им находить жертв. Пропитанные таким маслом салфетки у окон и дверей усиливают защиту, говорится на портале Homes and Gardens.
Ранее агроном рассказал, какие растения помогут прогнать мух из загородного дома. Одним из проверенных временем противомушиных средств эксперт назвал герань.