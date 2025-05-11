Как стирать одеяло, чтобы не сбился наполнитель

Катерина Саломе

Одеяло не требует еженедельной стирки. Но если его все-таки пора освежить, важно не испортить наполнитель. Иначе на выходе получится не уютный кокон, а бесформенный ком в пододеяльнике. «‎Рамблер» расскажет, как стирать одеяла, чтобы сохранить его первозданный вид.

Как стирать одеяло, чтобы не сбился наполнитель
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Прежде всего необходимо определить материал наполнителя — от этого будет зависеть, как стирать одеяло. Обязательно проверьте ярлык, если он остался. Если нет, придется разбираться на ощупь и на глаз.

Важно: если одеяло большое, плотное, а барабан машины меньше семи килограммов — стирка в домашних условиях не рекомендуется. Либо ручная стирка в ванне, либо химчистка.

1. Синтепон

Самая частая «‎начинка» в недорогих одеялах. Легкий, не боится воды. Но боится отжима и высокой температуры.

  • стирка — при 30–40 °С, без кипячения,
  • лучше в режиме «деликатная стирка» или «одеяла»,
  • отжим — минимальный, либо вовсе без него,
  • сушить горизонтально.

Чтобы синтепон не сбился, в барабан кладутся специальные шары для стирки (подойдут теннисные). Они разбивают волокна и не дают им скатываться.

2. Холлофайбер

Более современный вариант синтетики. Воздушный, не впитывает запахи, не вызывает аллергию. Не боится воды, но чувствителен к высокой температуре.

  • режим — «синтетика» или «деликатная»,
  • температура — до 40 °С,
  • отжим — не более 600 оборотов,
  • сушка — на воздухе, в расправленном виде.

Сбившийся холлофайбер плохо восстанавливается. Комки остаются, и вернуть первоначальную форму почти невозможно.

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3. Пух

Классика. Мягкий, теплый и очень капризный. С ним нужно взаимодействовать особенно осторожно.

  • только жидкие моющие средства, без отбеливателей и кондиционеров,
  • температура — до 30 °С,
  • мячи в барабан для равномерности — можно специальные, можно теннисные — главное, чтобы не линяли,
  • сушка — исключительно на горизонтальной поверхности, часто переворачивать и взбивать.

При неправильной сушке пух начинает преть. Запах — тухлый, восстановлению не подлежит.

4. Бамбук

Современный, экологичный, легкий. Стирается проще, но требует бережного обращения.

  • температура — 30–40 °С,
  • без отжима или максимум 400 оборотов,
  • сушка — в расправленном виде, вдали от батарей.

При сильном отжиме волокна сминаются, и одеяло теряет объем. В этом случае проще купить новое, чем пытаться восстановить.

5. Шерсть (овечья или верблюжья)

Натуральный и прихотливый материал. Легко сваливается в комки при малейшем перегреве.

  • только ручная стирка или «шерсть» в машинке,
  • средства — только для деликатной стирки,
  • температура — максимум 30 °С,
  • сушка — строго горизонтальная.

Если подвергнуть термическому удару, шерсть сбивается намертво. Потом распушить не получится даже руками.

Универсальные советы для всех одеял:

  1. Не перегружать машину. Одно одеяло за раз. Даже если барабан кажется вместительным.
  2. Не кипятить. Почти ни один наполнитель не любит высокие температуры.
  3. Не сушить на батарее. Перегрев делает волокна жесткими и ломкими.
  4. Распределять вес. Во время сушки одеяло нужно регулярно переворачивать и расправлять. Иначе один край высохнет, другой закиснет.

Подводя итог: когда сбивается наполнитель, это приводит к тому, что половина тела будет мерзнуть по ночам, а вторая — перегреваться. Температурный дискомфорт, потеря формы, слежавшиеся комки — все это из-за неправильной стирки. Если подходить к этому вопросу с умом, одеяло прослужит не один сезон.

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