Как стирать одеяло, чтобы не сбился наполнитель

Одеяло не требует еженедельной стирки. Но если его все-таки пора освежить, важно не испортить наполнитель. Иначе на выходе получится не уютный кокон, а бесформенный ком в пододеяльнике. «‎Рамблер» расскажет, как стирать одеяла, чтобы сохранить его первозданный вид.

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Прежде всего необходимо определить материал наполнителя — от этого будет зависеть, как стирать одеяло. Обязательно проверьте ярлык, если он остался. Если нет, придется разбираться на ощупь и на глаз.

Важно: если одеяло большое, плотное, а барабан машины меньше семи килограммов — стирка в домашних условиях не рекомендуется. Либо ручная стирка в ванне, либо химчистка.

1. Синтепон

Самая частая «‎начинка» в недорогих одеялах. Легкий, не боится воды. Но боится отжима и высокой температуры.

стирка — при 30–40 °С, без кипячения,

лучше в режиме «деликатная стирка» или «одеяла»,

отжим — минимальный, либо вовсе без него,

сушить горизонтально.

Чтобы синтепон не сбился, в барабан кладутся специальные шары для стирки (подойдут теннисные). Они разбивают волокна и не дают им скатываться.

2. Холлофайбер

Более современный вариант синтетики. Воздушный, не впитывает запахи, не вызывает аллергию. Не боится воды, но чувствителен к высокой температуре.

режим — «синтетика» или «деликатная»,

температура — до 40 °С,

отжим — не более 600 оборотов,

сушка — на воздухе, в расправленном виде.

Сбившийся холлофайбер плохо восстанавливается. Комки остаются, и вернуть первоначальную форму почти невозможно.

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3. Пух

Классика. Мягкий, теплый и очень капризный. С ним нужно взаимодействовать особенно осторожно.

только жидкие моющие средства, без отбеливателей и кондиционеров,

температура — до 30 °С,

мячи в барабан для равномерности — можно специальные, можно теннисные — главное, чтобы не линяли,

сушка — исключительно на горизонтальной поверхности, часто переворачивать и взбивать.

При неправильной сушке пух начинает преть. Запах — тухлый, восстановлению не подлежит.

4. Бамбук

Современный, экологичный, легкий. Стирается проще, но требует бережного обращения.

температура — 30–40 °С,

без отжима или максимум 400 оборотов,

сушка — в расправленном виде, вдали от батарей.

При сильном отжиме волокна сминаются, и одеяло теряет объем. В этом случае проще купить новое, чем пытаться восстановить.

5. Шерсть (овечья или верблюжья)

Натуральный и прихотливый материал. Легко сваливается в комки при малейшем перегреве.

только ручная стирка или «шерсть» в машинке,

средства — только для деликатной стирки,

температура — максимум 30 °С,

сушка — строго горизонтальная.

Если подвергнуть термическому удару, шерсть сбивается намертво. Потом распушить не получится даже руками.

Универсальные советы для всех одеял:

Не перегружать машину. Одно одеяло за раз. Даже если барабан кажется вместительным. Не кипятить. Почти ни один наполнитель не любит высокие температуры. Не сушить на батарее. Перегрев делает волокна жесткими и ломкими. Распределять вес. Во время сушки одеяло нужно регулярно переворачивать и расправлять. Иначе один край высохнет, другой закиснет.

Подводя итог: когда сбивается наполнитель, это приводит к тому, что половина тела будет мерзнуть по ночам, а вторая — перегреваться. Температурный дискомфорт, потеря формы, слежавшиеся комки — все это из-за неправильной стирки. Если подходить к этому вопросу с умом, одеяло прослужит не один сезон.

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