Как правильно хвалить собаку, чтобы не избаловать

Взаимоотношения между человеком и собакой должны строиться на любви и доверии. При этом важно следить за тем, чтобы случайно не поощрять нежелательное поведение. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

По словам кинолога, основа эффективной тренировки — правильное понимании принципов позитивного подкрепления и уместности его применения. Питомца нужно хвалить за правильное поведение, но помнить, что даже незначительные действия могут привести к формированию у него чувства вседозволенности. Не стоит, например, успокаивающе гладить собаку, если она без причины начала лаять на сородича. В такой ситуации нужно произнести команду «Нельзя!» или «Фу!» и взять собаку на короткий поводок.

Также не следует чрезмерно оберегать собаку от потенциальных опасностей. Не надо запрещать питомцу обнюхивать столбы или других собак это естественная потребность. В противном случае у собаки может сформироваться страх перед окружающим миром и другими животными.

Кроме того, кинолог посоветовал не воспринимать питомца как ребенка. Собаке не нужны изысканные наряды и частые SPA-процедуры. Достаточно качественного ухода и необходимой одежды для холодной или дождливой погоды. Зато к личным границам животного следует проявлять уважение. У собаки должно быть свое укромное и безопасное место в доме будь то специальный домик или удобная лежанка.

Ранее Голубев рассказал, какой рыбой нельзя кормить собаку. По его словам, основная опасность кроется в сырой рыбе, которая может стать источником паразитов и содержать мелкие кости, опасные для здоровья питомца. Также нельзя давать собаке жареную, соленую или копченую рыбу.