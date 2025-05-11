Как правильно хвалить собаку, чтобы не избаловать? Советы кинолога

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Взаимоотношения между человеком и собакой должны строиться на любви и доверии. При этом важно следить за тем, чтобы случайно не поощрять нежелательное поведение. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.

Как правильно хвалить собаку, чтобы не избаловать
© РИА Новости

По словам кинолога, основа эффективной тренировки — правильное понимании принципов позитивного подкрепления и уместности его применения. Питомца нужно хвалить за правильное поведение, но помнить, что даже незначительные действия могут привести к формированию у него чувства вседозволенности. Не стоит, например, успокаивающе гладить собаку, если она без причины начала лаять на сородича. В такой ситуации нужно произнести команду «Нельзя!» или «Фу!» и взять собаку на короткий поводок.

Также не следует чрезмерно оберегать собаку от потенциальных опасностей. Не надо запрещать питомцу обнюхивать столбы или других собак это естественная потребность. В противном случае у собаки может сформироваться страх перед окружающим миром и другими животными.

Кроме того, кинолог посоветовал не воспринимать питомца как ребенка. Собаке не нужны изысканные наряды и частые SPA-процедуры. Достаточно качественного ухода и необходимой одежды для холодной или дождливой погоды. Зато к личным границам животного следует проявлять уважение. У собаки должно быть свое укромное и безопасное место в доме будь то специальный домик или удобная лежанка.

Ранее Голубев рассказал, какой рыбой нельзя кормить собаку. По его словам, основная опасность кроется в сырой рыбе, которая может стать источником паразитов и содержать мелкие кости, опасные для здоровья питомца. Также нельзя давать собаке жареную, соленую или копченую рыбу.

Дом и сад
Владимир Голубев