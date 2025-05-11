Зоолог рассказал о сложностях содержания пингвина в квартире

Птице необходимо постоянно питаться рыбой и часто плавать.

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При этом ей необязательно находиться в холоде. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал автор и эксперт телеканала «Живая планета» Ос Арутюнян.

«[Сложно ли содержать пингвина дома — прим. ГМ] Да, потому что это постоянная кормёжка рыбой, эти отрыжки. Ему вода постоянно нужна. То есть это не сильно гигиенично. В принципе мелких пингвинов держат дома и вполне нормально. Им же необязательно холодрыга такая нужна. Южноамериканские пингвины в довольно тёплом климате живут».

Арутюнян развеял миф о том, что упавшие на спину пингвины не могут самостоятельно встать. Несмотря на внешнюю неуклюжесть, это «ловкая птица».

«Это, конечно же, миф. Потому что, если бы пингвины, падавшие на спину, не могли подниматься, то мы бы сейчас уже пингвинов вообще в принципе не знали, кроме как ископаемых. В Антарктиде некому им помогать подняться. Пингвин выглядит неуклюжим, но на самом деле это довольно-таки ловкая птица даже на суше».

Ранее биолог рассказал о моде на экзотических животных. Повысился спрос на змей, ящериц, скорпионов и пауков. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» сообщил ведущий телеканала «Живая планета» Илья Долгов.