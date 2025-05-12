Почему трескаются помидоры в теплице и как это предотвратить

Помидоры очень популярны у дачников, но, если им не обеспечить комфортные условия, богатого урожая можно не ждать.

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Томаты могут растрескиваться от резких колебаний влажности почвы и воздухе. Между поливами происходит перепад, и плоды лопаются вдоль и поперек, сообщает «Крестьянская жизнь.ру».

Избежать этого можно, если отрегулировать уровень влажности. Земля не должна быть ни слишком сырой, ни абсолютно сухой. Лучше поливать часто, но небольшими дозами.

Стоит обратить внимание на сорт. Некоторые склонны к растрескиванию, как за ними не ухаживай. Например, «Сто пудов» и «Лимоновый». А гибриды со словом «Пинк» в названии («Пинк Найс», «Пинк Мэджик», «Пинк Клер») с такой проблемой не обычно не сталкиваются. Поэтому перед приобретением семян необходимо изучить аннотацию.