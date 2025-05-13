Ветеринар назвала две наиболее подходящие для квартиры породы собак

Чихуахуа и йоркширский терьер – самые неприхотливые породы собак для жизни в городской квартире. Об этом Москве 24 рассказала заведующая Кунцевской ветклиникой Елена Алешина.

© Сетевое издание m24.ru

По ее словам, загруженным на работе городским жителям хорошо подходят маленькие собаки, которые не требуют столь длительных прогулок, как крупные и средние. К тому же иногда их можно вовсе не выводить на улицу.

«Идеальны в этом плане чихуахуа – маленькие собачки с огромным сердцем. Они очень добродушные и не требуют какого-то особого ухода. Их можно приучить ходить на пеленку, дать игрушки, и они неплохо будут чувствовать себя дома, ожидая возвращения хозяина. То же самое можно сказать и о собаках породы йоркширский терьер», — Елена Алешина, заведующая Кунцевской ветклиникой.

Редко можно гулять и с пекинесами, которые тоже прекрасно чувствуют себя дома. Однако эти собаки требуют достаточно сложного ухода – в том числе потому, что у них очень богатая шерсть, подчеркнула ветеринар.

"Не стоит заводить занятым людям и такс, даже миниатюрных разновидностей (например, карликовых, весом до 4 килограммов). Несмотря на то что это удивительные собаки, они очень активные: им надо бегать, рыть. К тому же они будут лаять дома на каждый звук", – предупредила Алешина.

В целом же нужно учитывать, что щенки любых пород всегда более активны и требуют повышенного внимания. Только с возрастом некоторые собаки успокаиваются и начинают отдыхать чаще, отметила эксперт.

«А еще стоит помнить, что каждая собака, несмотря на размер, все равно с удовольствием гуляет с владельцем. Поэтому устраивать периодические прогулки важно – животное должно быть социализировано, не нужно ограничивать его рамками квартиры и общением только с владельцем», — Елена Алешина, заведующая Кунцевской ветклиникой.

Ранее ветеринарный врач Зеленоградской ветклиники Надежда Кузина назвала обработку специальными препаратами самым эффективным способом защиты питомцев от клещей во время прогулки.