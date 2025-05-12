В Курской области отремонтируют памятники Ленину

В этом году исполняется 155 лет со дня рождения Владимира Ленина. Сегодня врио губернатора Александр Хинштейн поручил отремонтировать памятники Ленину в регионе. - К нему можно относиться по-разному, но не признавать его в качестве выдающегося государственного деятеля, который планету, по сути дела, полностью перевернул, было бы неверно. В отличие от наших врагов мы не воюем с историей и не сносим памятники, - заверил он. На этой неделе будет подготовлено предложение о поиске средств на работы из внебюджетных источников.