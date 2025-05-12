Какая винтажная мебель снова стала востребованной

Винтаж в тренде: россияне все чаще интересуются мебелью с историей
Согласно исследованию, интерес россиян к мебели с историей и винтажным аксессуарам значительно возрос.
Аналитики отметили, что наибольшим спросом пользуются старинные люстры и лампы. Далее в рейтинге популярности следуют предметы интерьера и искусства.
Также интерес вызывают винтажный текстиль и ковры. Старинные столы и стулья заняли четвертое место.
Замыкают пятерку лидеров кресла, диваны и кровати, а также старинные шкафы, комоды и стеллажи.
Примечательно, что к новым предметам интерьера и аксессуарам тоже возрос интерес. И в основном выбирают отечественных производителей, отмечается в исследовании "Авито".