Какая винтажная мебель снова стала востребованной

Согласно исследованию, интерес россиян к мебели с историей и винтажным аксессуарам значительно возрос.

Аналитики отметили, что наибольшим спросом пользуются старинные люстры и лампы. Далее в рейтинге популярности следуют предметы интерьера и искусства.

Также интерес вызывают винтажный текстиль и ковры. Старинные столы и стулья заняли четвертое место.

Замыкают пятерку лидеров кресла, диваны и кровати, а также старинные шкафы, комоды и стеллажи.

Примечательно, что к новым предметам интерьера и аксессуарам тоже возрос интерес. И в основном выбирают отечественных производителей, отмечается в исследовании "Авито".