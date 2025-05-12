Как выбрать средство для мытья окон

Сезон весенней уборки квартир и летних домов – в самом разгаре. Многие для мытья окон пользуются проверенными «бабушкиными» средствами – уксусной кислотой и нашатырем, но ассортимент готовых бытовых средств в магазинах сегодня выглядит заманчиво. Эксперт Роскачества помогла разобраться, как выбрать готовое средство для мытья окон.

Татьяна Чалых, доктор химических наук профессор кафедры товароведения и товарной экспертизы РЭУ им. Г. В. Плеханова, рассказала об особенностях состава средств для мойки окон и зеркал.

На первом месте чаще всего указывается вода, потому что ее больше всего в составе. В большинстве случаев в средствах содержится изопропиловый спирт (изопропанол), гликоли (спирты другого класса), амины, уксусная кислота, может использоваться аммиак (нашатырный спирт). В состав обязательно входят растворы поверхностно-активных веществ (ПАВ): они обеспечивают пену и нужны для растворения жировых загрязнений.

ПАВ бывают ионогенные и неионогенные (НПАВ). Неионогенные ПАВ – более экологичные, но менее эффективные. Более действенными считаются виды ионогенных ПАВ – амфотерные (АмПАВ) и анионные.

Основу самого безопасного и оптимального с точки зрения эффективности средства составляют такие компоненты: вода, менее 5% изопропилового спирта, НПАВ и уксус.

В качестве действующих веществ жидкостей для мытья окон могут быть щелочи или кислоты. Первые более агрессивные и подходят для сильно загрязненных окон: к ним относятся средства на основе аммиака (нашатырного спирта) и большого количества дополнительных очищающих компонентов. К более деликатным средствам относятся кислотные, где в составе есть уксус – это вариант для не сильно загрязненных окон.

Нежелательно брать средства с нашатырным спиртом, куда входят производные этиленгликоля, эфиры оксиэтанола, моноэфиры гликоля, которые относятся к умеренно опасным веществам, а также изопропаноламин. Такие средства могут справиться даже с застарелым жиром, но использовать их нужно с осторожностью, по инструкции, надевая перчатки, не превышая указанную дозу.

О токсичности средств для чистки окон беспокоиться не стоит, потому что активные вещества используются в них не в чистом виде, а в разбавленном. Так, уксусная кислота может вызвать ожог на коже, но в разбавленной концентрации 2-3% ее применяют для приготовления пищи как столовый укус. Аммиак – токсичный удушливый газ, но в водном растворе он действует как слабая щелочь, хорошо отмывающая стекла. Поверхностно-активные вещества или органические спирты токсичны в чистом виде, но в разбавленном помогают справляться с загрязнениями.

Любое средство при длительном контакте с кожей может вызвать раздражение. Здесь нужно помнить, что мытье окон раствором с высокой щелочностью или кислотностью нужно проводить в защитных перчатках.

Средство не принесет вреда из-за вдыхания запаха уксусной кислоты, нашатырного или изопропилового спирта, которые могут испаряться.

На аллергиков могут оказать влияние отдушки. В норме на этикетке должны быть указаны потенциально аллергенные компоненты (при любой концентрации).