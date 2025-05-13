Ученые призывают запретить домашнюю стирку медицинской униформы

Домашняя стирка медицинской униформы может непреднамеренно способствовать распространению внутрибольничных инфекций, включая бактерии, устойчивые к антибиотикам. К такому выводу пришла команда под руководством профессора Кэти Лэрд из Университета Де Монфор (Великобритания). Результаты опубликованы в научном журнале PLOS ONE.

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Авторы отмечают:

«Наши исследования показывают, что обычные стиральные машины часто не убивают опасные бактерии на одежде, в том числе тех, что устойчивы к антибиотикам. Если мы действительно хотим остановить распространение инфекций через ткань и бороться с устойчивостью к лекарствам, нам нужно пересмотреть, как именно стирается медицинская форма».

Что именно выяснили ученые?

Исследование оценивало эффективность шести моделей домашних стиральных машин в уничтожении бактерий. Были проведены тесты на тканях, искусственно загрязненных патогенами, в условиях как быстрого, так и стандартного горячего цикла.

Результаты оказались тревожными:

50% машин не справились с дезинфекцией тканей во время короткого цикла;

33% не обеспечили полную очистку даже при стандартной длительной стирке.

Это означает, что домашняя стирка может оставлять на одежде живые патогены, что повышает риск их передачи в клинической среде.

Чем опасны биопленки в стиральных машинках

Дополнительно команда взяла образцы биопленок (тонких слоев микробных колоний) из 12 домашних стиральных машин. Секвенирование ДНК показало наличие:

потенциально опасных бактерий,

генов устойчивости к антибиотикам.

Выяснилось также, что некоторые бактерии приобрели устойчивость к бытовым моющим средствам, что делает их еще менее восприимчивыми к лечению.

Почему это важно?

Внутрибольничные инфекции по-прежнему остаются одной из главных проблем системы здравоохранения. Их устойчивость к антибиотикам делает борьбу с ними особенно трудной. Учитывая, что медицинские работники часто стирают форму дома, это создаёт незаметный, но реальный канал передачи опасных микроорганизмов.

Исследователи призывают:

пересмотреть рекомендации для медиков по домашней стирке формы;

использовать промышленные стиральные машины в медучреждениях для гарантированной дезинфекции;

учитывать биопленки и их устойчивость при проектировании новых машин и стандартов гигиены.

Как заключают авторы, необходимо пересмотреть текущую практику, чтобы остановить рост резистентных патогенов и вирусов, и защитить пациентов.