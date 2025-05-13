Ученые призывают запретить домашнюю стирку медицинской униформы: вот почему
Домашняя стирка медицинской униформы может непреднамеренно способствовать распространению внутрибольничных инфекций, включая бактерии, устойчивые к антибиотикам. К такому выводу пришла команда под руководством профессора Кэти Лэрд из Университета Де Монфор (Великобритания). Результаты опубликованы в научном журнале PLOS ONE.
Авторы отмечают:
«Наши исследования показывают, что обычные стиральные машины часто не убивают опасные бактерии на одежде, в том числе тех, что устойчивы к антибиотикам. Если мы действительно хотим остановить распространение инфекций через ткань и бороться с устойчивостью к лекарствам, нам нужно пересмотреть, как именно стирается медицинская форма».
Что именно выяснили ученые?
Исследование оценивало эффективность шести моделей домашних стиральных машин в уничтожении бактерий. Были проведены тесты на тканях, искусственно загрязненных патогенами, в условиях как быстрого, так и стандартного горячего цикла.
Результаты оказались тревожными:
- 50% машин не справились с дезинфекцией тканей во время короткого цикла;
- 33% не обеспечили полную очистку даже при стандартной длительной стирке.
Это означает, что домашняя стирка может оставлять на одежде живые патогены, что повышает риск их передачи в клинической среде.
Чем опасны биопленки в стиральных машинках
Дополнительно команда взяла образцы биопленок (тонких слоев микробных колоний) из 12 домашних стиральных машин. Секвенирование ДНК показало наличие:
- потенциально опасных бактерий,
- генов устойчивости к антибиотикам.
Выяснилось также, что некоторые бактерии приобрели устойчивость к бытовым моющим средствам, что делает их еще менее восприимчивыми к лечению.
Почему это важно?
Внутрибольничные инфекции по-прежнему остаются одной из главных проблем системы здравоохранения. Их устойчивость к антибиотикам делает борьбу с ними особенно трудной. Учитывая, что медицинские работники часто стирают форму дома, это создаёт незаметный, но реальный канал передачи опасных микроорганизмов.
Исследователи призывают:
- пересмотреть рекомендации для медиков по домашней стирке формы;
- использовать промышленные стиральные машины в медучреждениях для гарантированной дезинфекции;
- учитывать биопленки и их устойчивость при проектировании новых машин и стандартов гигиены.
Как заключают авторы, необходимо пересмотреть текущую практику, чтобы остановить рост резистентных патогенов и вирусов, и защитить пациентов.